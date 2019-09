'De momento estoy bien', dice Serena Williams tras torcerse tobillo en caída

EFE





La estadounidense Serena Williams afirmó este domingo que se encuentra bien tras una caída sufrida en la pista durante su encuentro de octavos de final contra la croata Petra Martic que podría afectar el estado de su tobillo derecho.

"Veré mañana. De momento estoy bien y he estado llevándolo", dijo Williams en una rueda de prensa después del partido en el que derrotó a Martic para pasar a cuartos de final del último Grand Slam del año.

Williams cayó al suelo durante el segundo set cuando se torció el tobillo derecho durante uno de los puntos en los que había subido a la red, tras lo que recibió asistencia médica poco después para vendar la zona y evitar inflamación.

"Con mi tobillo, normalmente sé si es terrible poco después. Tuve un esguince de tobillo en enero, e instantáneamente me dije 'no, esto no me puede estar pasando'", señaló la tenista, que dijo estar en un buen momento.

En enero pasado, Williams se lesionó el tobillo izquierdo durante el Abierto de Australia, por lo que esta vez quiso ser más precavida.

"Por fin estoy sana. Lo último que quiero es tener otro esguince de tobillo", aseveró la número ocho del mundo, que agregó que "probablemente debería haber visto a un entrenador en Australia".