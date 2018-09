Michael Hicks se mantendrá activo jugando en liga de baloncesto en Panamá

EFE

online@laestrella.com.pa



El alero panameño Michael Hicks, presentado hoy por el Club Universitario de la Liga Profesional de Baloncesto de Panamá, señaló que es un orgullo volver al torneo de primera de su país y que le duele no poder aportar a la selección.



"Las sensaciones son óptimas y positivas, porque siempre me gustado jugar en mi país. Se tiene un liga que ha venido creciendo y mi participación puedo ser fundamental para ayudar y que la hinchada venga a apoyar a los equipos, algo que se necesita", indicó el jugador.



Agregó que es un orgullo volver a jugar en Panamá. "La liga la sigo desde que comenzó y verla internacionalmente no es lo mismo que participar".



Sobre la selección, el panameño señaló que no le gusta hablar del tema, pero apuntó que le "duele" no poder representar a su país.



"Siempre la he vestido (la camiseta de la selección), ser panameño y no poder participar en la selección duele. Tuve un tiempo sin jugar por motivos personales, pero regresé y lo hice como cuando jugué por primera vez en la selección", dijo.



Hicks, quien debutaría hoy, señaló que el tema de la selección es algo aparte y en estos momentos se concentrará "en ayudar a Universitario" de la mejor manera.



Sobre el nivel de la Liga, Hicks es consciente que los equipos están mejor reforzados que cuando jugó en la primera temporada para los Toros de Chiriquí.



"Los equipos se refuerzan para ganar la liga y al reforzar la liga se hace más vistosa y que los extranjeros se interesen", indicó.



El panameño, quien que fue campeón en Uruguay con el Hebraica y Macabi, dijo que sus compañeros le preguntaban sobre la liga en Panamá. "Yo le digo que crece poco a poco y que están llegando muchos extranjeros a participar y eso, con el pasar de los años, la hará más competitiva".



El baloncestista manifestó que se queda en Panamá, con permiso de su club, hasta octubre.



"Me quedaré hasta octubre porque firmé con el club en Argentina (San Martín de Corrientes) y la razón que voy a estar hasta el 15 de octubre es porque se me dio la oportunidad de poder jugar estos partidos, de lo contrario, capaz hubiese viajado la semana próxima", señaló.



Hicks expresó que jugar con el equipo panameño lo ayudará a mantener el ritmo previo al arranque de la temporada en Argentina y señaló que además del Universitario, los Caballos de Coclé también estuvieron interesados en sus servicios.