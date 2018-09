Medias verdades permanentes de la gimnasia

Bienvenido Brown

La nota suelta. Al aproximarse los XVIII Juegos Panamericanos, del 26 de julio al 17 de agosto de 2019, en Lima, Perú, con la asistencia de 41 CONs, y 374 eventos en 39 deportes, es natural la gran cantidad de torneos clasificatorios de las Federaciones Continentales, patrocinados por sus respectivas FI, con miras a lograr cupos para Lima, Perú antesala para lograr un salvo conducto para los 32° JO de Verano del 24 de julio al 9 de agosto de 2020, en Tokio, Japón. Con ese objetivo, y temor de que en los 75 kilos del boxeo olímpico femenino, la ‘superestrella del COP', Atheyna Bylon, tiene pocas opciones de clasificar o ganar medallas, en el Torneo Continental de Boxeo Femenino, en Venezuela, del 10-15 de Sep., peleó en los 69 kilos donde ganó medalla de oro. Se dice que era un torneo de fogueo para el ‘CM' de Boxeo Femenino del 15 al 24 de Nov. 2018 en la India. Para los JO de Tokio 2020, el boxeo femenino tendrá 5 categorías y no las 3: 51, 60 y 75 de los JO de Río 2016. El COI sumó 2 divisiones, 57 y 69 kilos.

Tema de hoy: El propósito de la Reforma COI 2000, era la de recuperar la credibilidad del COI que se perdió en 1999 con el escándalo de los JO de Invierno de Salt Lake City, y el entonces Presidente del COI, Juan A. Samaranch admitió el error del COI de no adaptarse a un nuevo mundo, a un nuevo marco, en que ‘Don Dinero' se inmiscuye en todas las actividades humanas y sociales, incluyendo las deportivas. Se hizo énfasis de recobrar y respetar los principios éticos que han inspirado al Movimiento Olímpico desde su fundación por Pierre de Coubertin, y que los ‘JO' no debe perder. La continuación del respeto a esos principios éticos son precisamente las 40 Reformas de Agenda Olímpica 2020. El COP presidido por Camilo ‘Madurito' Amado Varela, le da un trato de ‘papel higiénico'.

Prueba: La forma fraudulenta de su reelección en Oct. 2016, que fue avalada por una Comisión Electoral ‘Independiente', integrada por dos extranjeros, 1 de Puerto Rico, y 1 de México, y un panameño, y nombrados de a dedo, que avalaron como legítima su reelección por un 2º periodo consecutivo. Quiere seguir controlando el COP.

No es un secreto que sin haber clasificado, para el ‘Test Event', una prueba en Río de Janeiro, Brasil en 2016, para los cupos adicionales de la Gimnasia Artística, de los JO, Río 2016, su progenitora, Anabella de Amado, recibió el único ‘wild-card' para estar presente en los JO de Río Brasil, 2016. No ha competido en lo que va del presente Ciclo Olímpico, y ni su señor padre, y distinguida progenitora, que manejan la Fede-Gimnasia con criterio de nepotismo, han revelado cuál es su estatus. Siendo el deporte que celebra más competencias internacionales en el país, al igual de su participación frecuente a nivel Int. , aún no ha podido conformar un equipo para el ‘All-Around'. Sin tener el nivel competitivo enviaron a Ana Laura Wong al CM' de Gimnasia Artística, 2017, del 2 al 8 de octubre. Fracasó.

Ana Laura Wong participó en los 18° JB del 11-25 de Nov. de 2017, en Santa Marta, Colombia. Fue # 20 en ‘AllAround Individual. Igual desempeño tuvo en las pruebas individuales de Barra Asimétrica, Viga de Equilibrio, y Ejercicio de Piso. No participó en los XI Juegos Odesur, del 26 de mayo al 8 de junio, Cochabamba, 2018. No asistió a los 23º JCC, Colombia 2018. No obstante, Panamá asistió al Torneo Panam. de Gimnasia Artística del 11al 18 de Sep. de 2018, en Lima, Perú, con dos atletas damas, Victoria Castro que estudia y reside, en España, y otra vez con Ana Laura Wong. Tienen quien le escribe fake news. Sin dar la puntuación y lugar que ocupó se dijo que Victoria Castro tuvo una ‘destacada labor' y amarró el boleto para el país. Castro fue #42 en ‘All-Around Individual con 41,800 puntos. 11,500 en Barra Asimétrica, 8,100 en Barra Horizontal, 10,500 en Salto, y 11,600 en Ejercicio de piso. Ana Wong, # 44), 41,067 puntos. 11,633, Barra Asimétrica, 9,667, Barra Horizontal, Salto, 9,700, Ejercicio de Piso, 10,067. #1), Grace McCallum, USA, 56,366 puntos. Latinas, Flavia Saraiva, (Bra), 53,334.

