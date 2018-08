La media verdad de los 24° JCC, Panamá 2022

Bienvenido Brown

La nota suelta. La desesperación de Camilo ‘Madurito' Amado, de cobijarse tras las tres (3) medallas de oro ganadas por Panamá en los 23° JCC, Barranquilla 2018, dos de las cuales, la de Edgar Crespo, en natación en los 50 metros pecho, y la de Kristine Jiménez, en los 57 kilos del judo, no las pronosticó. Sí la de oro de Miryam Roper, en judo en los 57 kilos, que suman 3 de oro, 5 de plata y 5 de bronce, que totalizan 13 medallas. Sin detenerse a pensar que estamos en otra época, dijo que ‘esta actuación supera a la de los 18° JCC, celebrados en Maracaibo, Venezuela, en 1998, que no es cierto, y tampoco con más méritos. Sustento: En Maracaibo se ganó 3 medallas de oro, 6 de plata y 5 de bronce, que también representan un total de 13 medallas. Lo que no dicen ‘‘Madurito” y sus adláteres es que 2 de las 3 preseas, de oro en Maracaibo, fueron ganadas por Eileen Coparropa, en los 50 y 100 metros libres.

En aquella época, a diferencia del presente, donde atletas como Edgar Crespo, que ya vio sus mejores días de competencia, llegó a recibir $4 mil al mes de Pandeportes, más su patrocinio privado, y así ha convertido al deporte en su modus vivendi. En su época, y los padres de Coparropa lo pueden certificar, Eileen no recibía ese tipo de aporte mensual. Ellos tenían que buscar el patrocinio privado para su ayuda. Atletas de primer nivel, como Alexis Batista y otros, no recibían ese tipo de apoyo económico mensual del INDE. Para Barranquilla 2018, Pandeportes le dio casi $300 mil a ‘Madurito', que no incluye el apoyo de ‘SO' del COI, y de la Odepa. Para los 18° JCC, Maracaibo 1998, el DG del INDE, René González, en su segundo turno, en el gobierno de Ernesto Pérez B., tenía una desesperación de destronar al jefe del COP de la época y le negó apoyo para asistir a los JCC de 1998, y tuvo que depender del apoyo privado.

A esto hay que sumar una ‘dádiva' oficial del Ministerio de Planificación. La actuación de Eileen Coparropa en Maracaibo, Venezuela 1998, siguió con una medalla de plata en los 50 metros libres en los XIII JP, Winnipeg, Canadá 1999, con tiempo de 25.78, sin el recibo de apoyo mensual del INDE. En los JP solo hay 50 metros libres. Está comprobado que Crespo ya no tiene nivel en los 100 y 200 metros pecho, y quedará eliminado en la serie.

El tema de hoy. No me canso de repetir que a diario nuestros atletas de todas las edades y sexos están viendo los malos ejemplos de la dirigencia deportiva y políticos, por lo que estamos frente a una juventud carente de ‘cultura deportiva', lo que es dañino para un desarrollo en cuerpo y mente adecuados. Esto conlleva a los vicios y la delincuencia que tanto nos preocupa porque saben que la transparencia y valores éticos y morales son secundarios. Estoy por contactar a mis dilectos colegas y amigos de muchos años, los magíster Rafael Bolívar Ayala y Garrit Geneteau, de la Escuela de Periodismo, de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá, y preguntarles por qué ha desaparecido el periodismo deportivo investigativo, de esa generación de relevo en materia deportiva, y muchos han optado por el camino más ‘fácil', que es el de ‘copiar y pegar' informaciones, y firmar sus nombres a esas notas.

En los distintos diarios se dio un despliegue de un acto político del alcalde José I. Blandón realizado en Barranquilla, usando la tarima de la Alcaldía de Barranquilla, con la presencia de Atheyna Bylon, ‘Madurito' Amado, Henry Pozo, Blandón, ‘El Cacique' Mario Pérez, y el decepcionante Davis Peralta, y se dio una fake news. No estuvo en la tarima ningún directivo de la Odecabe, y dijeron: ‘¡Nos vemos en el 2022!'. En mi escrito del domingo 5 de agosto, en parte del contenido dije: ‘A Barranquilla viajó José Isabel Blandón, alcalde de la ciudad de Panamá, sede de los 24° JCC 2022, recibirá la bandera de los XXIV JCC en la ceremonia protocolar, del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub. Como este acto es serio, y ustedes lectores lo pudo comprobar porque la Clausura de los Juegos fue vista en su totalidad en ESPN Deportes, solo el alcalde Blandón estaba en la tarima, con el alcalde Char y el ‘Presidente' de la Odecabe, Steve Stoute. Aquí muy pocos colegas conocen los Estatutos de la Odecabe.

En la tarima no estaban Madurito, etc. etc. Esta es la información correcta y oficial que debía también divulgar los comunicadores, no ese show con aroma de fake news , ya que se vendió la noticia en Barranquilla, y la Odecabe lo cree, que José Blandón será el ‘próximo' presidente de Panamá, porque cuenta con el respaldo mayoritario. Mañana explicaré la otra falacia y sin dar detalles, que los 24° JCC tendrán un costo de $200 millones (Continúa).

COCTEL DEPORTIVO