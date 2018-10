Madurito pide apoyo al jefe del Meduca

Bienvenido Brown

bienve9120@yahoo.com



Da la impresión de que frente al ‘fuego cruzado' que confronta el jefe del Comité Olímpico de Panamá, Camilo ‘Madurito' Amado, porque la Contraloría General de la Nación no ‘avaló' fondos para los 3° JOJ de Verano del 5 al 19 de octubre de 2018, a realizarse en Buenos Aires, Argentina, por fallas en los Informes de los 11° J. Odesur, Bolivia 2018, y 23° JCC, Barranquilla 2018. Al mismo tiempo la Confederación Deportiva Panameña, (Confedepa) en un Comunicado de Prensa anuncia: ‘Que convocará en los próximos días a las Fed. Nacionales, para evaluar la ingerencia del COP en el Proceso Electoral , y faltantes de dinero públicos en los dos últimos Juegos Regionales'. Usando una táctica política que se caracteriza en los Gobiernos de turno, Madurito en una carta al nuevo Ministro encargado del Meduca, Ing. Ricardo Pinzón, que de hecho preside el Consejo Directivo de Pandeportes, para presentar quejas contra el DG, ‘El Cacique' Pérez, y rezagar los hallazgos del Informe de Auditoría Interna de la Contraloría.

Según mis pesquisas, el ‘CO' de los III JOJ de Verano, Buenos Aires, 2018, cubre la totalidad de los gastos, (pasajes aéreos, estadía y alimentación) de todos los países participantes. ¿Habrá ‘Madurito' Amado suministrado esta información a las Federaciones Deportivas, miembros del COP, y qué uso le dará a los $120,600.00 solicitado a Pandeportes?. La página N° 16 de la Memoria de Labores, Comité Olímpico 2016, publicada el 15 de marzo de 2017, y firmado por Raúl Hurtado, dice. ‘Suscripción de Contrato de patrocinio de indumentaria deportiva por $35,000.00. Hay una foto de ‘Madurito' con Michell Puga Gerente de Mercadeo de ‘Under Amour'. En Gastos de Apoyo a atletas, el renglón ‘Uniformes a Juegos' indica $ 29,167.00. No especifica si es solo de atletas o de toda la delegación.

¿Por qué esa ‘exclusividad' que deja por fuera a empresas que por años venían suministrando indumentaria deportiva a las delegaciones a ‘JO' y ‘JR'? ¿Qué relación tendrá algún miembro del COP con ‘Under Amour'? Haré mis pesquisas sobre el particular. En el Punto N°7 del Informe de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República, UNIFORMES, dice: ‘No anexa Factura Fiscal o Certificado de no contribuyentes, de ‘DGI' de Mayela Ink's de los documentos fiscales N° 2187 por B/.100.00, y 2188 por B/.500.00, y 2192 por B/.33.75. En el Informe de Auditoría de los Juegos Odesur, Cochabamba, Bolivia, 2018, en el Punto N° 5 sobre el tema de UNIFORMES dice: ‘En el Informe de Gastos presentados aparece el cuadro de gastos de los renglones de uniformes de atletas y delegación, el mismo debe estar separado, igual como aparecen en el presupuesto de gastos aprobados'.

Más faltas de la Auditoría de los 23° JCC 2018. Punto N°5 (a) Falta la copia de documento de identidad de Ramón Clay, planilla de pago (569). (b), Levantamiento de Pesas, (folio 555). Falta la copia de cédula de identidad personal de Abdiel Batista, y anotar N° de identidad en la planilla. © Lucha, (folio 536). Falta anotar los números de identidad en la planilla de pago, Tomiaki Castillo, Dagoberto Arbeláez y Walter Aparicio. Atletas del Pentatlón Moderno confrontan el mismo problema. En la tertulia en su Galera para su ‘Show' de la indumentaria que usará la delegación en los III JOJ de Verano, en Buenos Aires, (Valor del Kit, $1,500.). ‘Madurito' Amado no mencionó nada del Audito, no de ‘El Cacique' Pérez, sino de Auditoría Interna de la Contraloría. Según mis pesquisas, le dijo a los atletas, que Pandeportes no le había entregado los fondos para el viaje.

Según la Nota del COP, hoy lunes 1° de Oct. de 2018, a las 9:00 a.m., en el Salón Paz, de la Presidencia, será la Ceremonia de Abanderamiento de Némesis Candelo, para los III JOJ de Verano en Buenos Aires, 2018. Lo lógico es que el DG de Pandeportes esté presente en este acto, y ojalá esté documentado para aclarar y sustentar con documentos, el aporte millonario del Gobierno al COP, vía Pandeportes. Si tiene la información de que el Comité Organizador de los III JOJ, Buenos Aires, 2018, esté costeando todos los gastos de las delegaciones participantes, el uso que el COP le dará a los $120,600.00 del Gobierno. El Art. 33 del DE 599 que reglamenta la Ley 50 que rige el deporte, detalla que las Ligas Provinciales y Afiliados que reciben fondos del Estado se consideran Agentes de Manejo. El Capítulo IV del Código Fiscal, (Agentes de Manejo) del Artículo 1088 al 1092, aborda este tema. Tomen nota de esto. Así es.

COCTEL DEPORTIVO