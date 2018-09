Se intensifica la actividad en la Copa Wilson

Marcos Thils

mthils@laestrella.com.pa



Para el día de hoy se dará continuidad a la VII Copa Wilson de Tenis 2018, torneo que se celebra en las canchas del Club de Golf, ubicados en Cerro Viento.

Uno de los topes que llama poderosamente la atención es el que sostendrá la joven promesa del tenis panameño Belén Deus, ganadora 2017 de la División B reservada para damas, quien enfrentará a Paola Testa en la categoría Abierta Femenina.

En otros partidos de hoy, en la categoría Abierto Femenino entrarán en acción Belén Deus vs Paola Testa; Carolina Campuzano vs Victoria Montaño; Cira Loaiza vs Nicole Miranda. En la división ‘Abierto Masculino'; Mario Cal vs Gustavo Pacheco y Machín Chhabria VS Robert Lampert.

En Abierto Dobles Masculino, Gilberto Gómez y Jorge Cosulich vs Esteban Alfaro y Víctor James; Patrick Marmolejo y Javier Sobrino vs Jorge Wong y Gustavo Núñez; Luis Gómez y Sachin Chhabria.

En categoría Dobles Mixtos, Felipe Sarmiento y Carolina Campuzano vs Oscar Estribi y Claudini Boyd; Rogelio Chávez y Gloria de Hoyos vs Luis C. Sánchez y Marie Crías Liezcano