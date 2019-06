Inscrip. Nominal de los 18° JP Lima, Perú, 2019

Bienvenido Brown

Dos Notas sueltas: N°1) Según mis pesquisas además de que la Secretaria General del COP, Estela Riley, no viajó a Lausana, Suiza, tampoco el Sub-Secretario General, Tomás Ciancia, a la invitación de los 206 Comités Olímpicos Nacionales, (CONs), a la celebración del 125º Aniversario del COI, el domingo 23 de junio 2019, y a la vez, la inauguración de la Nueva Casa Olímpica. Según el protocolo del COI, la invitaciones a los CONs siempre incluye a la Secretaria, (General. El Pres. del CON y SG, pueden asistir con sus acompañantes. Sigo con mis pesquisas de que si ese cupo de SG del COP, fue otorgado a otro miembro del COP, o a uno de sus empleados administrativos. Nota N°2). En mis ya incontables años por los predios del Olimpismo de mi bello Panamá, he sido firme en mi posición, y ustedes selectos lectores del Coctel son testigos de que defiendo causas y no personas. Cuando Ramón Cardoze, fue electo DG del INDE, por su entonces vocero el colega ‘VRV' (q.e.p.d) me extendió una invitación para dialogar junto con su ‘DT' de Deportes, Aníbal Reluz, el me dijo que podíamos tener un contacto directo. Fui claro al decir que defiendo causas y no personas. Es más le regalé un ejemplar de la Carta Olímpico. Cuando fue elegido Camilo Amado, me extendió una invitación para dialogar en un restaurante de la Vía Argentina, junto con su mano derecha Allan Baitel que se presentó como parte del ‘Marquet Security Inc.', de la Zona Libre de Colón, y Roberto Vallarino, como Presidente de la Asociación de Golf de Panamá. Tuve a bien escuchar sus palabras sin compromiso alguno. Camilo Amado me preguntó si podía reproducir mi columna en el Sitio Web del COP. Le otorgué el permiso. Como no tenía claro mi posición de defender causas y personas, cuando comencé a señalar sus desaciertos, el entonces ‘VP', Ricardo Sasso, convocó una votación y por mayoría ordenaron eliminar dicha publicación de su sitio web. El viernes 14 de junio 2019, a las 9:05 a.m., en mi sitio web recibí el siguiente correo: ‘Hola Sr. Brown: Un saludo de antemano, aunque no tengamos el placer de conocernos aprovecho las circunstancias para aplaudir su reportaje sobre las planillas permanentes y transitorias de Pandeportes. (enseguida me encendió una ‘luz amarilla', porque se trataba de algo contra el enemigo de un diario y el jefe del COP). Nosotros como Coalición Panameña Pro Deportes movimiento apolítico que nace de ex atletas, dirigentes deportivos en práctica y padres de familia vinculados al deportes por sus hijos hemos venido después de varios meses de trabajo en copilar todas las situaciones que vive nuestro deporte nacional. Es triste y muy compleja la situación del deporte panameño como se va deteriorando en forma acelerada en los últimos gobiernos y EN PARTICULAR EL ACTUAL. ‘Me encantaría que nos brindara UNA ENTREVISTA.

Después de leer todo el anexo brindado por el Coordinador Edgar López, vi que tenía una etiqueta, un olor ‘fétido' a ‘Madurito Amado, y su Letrada y estratega, Damaris (USD$), Young. El miércoles 26 de junio salió publicado en este Diario La Estrella de Panamá UNA RÉPLICA DE BUENA FE, de un gremio de nombre Coalición Panameña Pro-Deportes, que es un movimiento apolítico que nace de padres de familia, dirigentes, atletas y ex atletas retirados.. Tampoco conocen que Camilo Amado y Damaris Young son expertos en el ‘engaño. Invito a la Coalición Panameña Pro Deportes a comunicarse con el Lic. Raúl Sutherland, Pres. de la Asociación de Atletas de Panamá, (AATLEPA), y de Asesor a Francisco Franco, hermano de MÓNICA FRANCO, Jefe de Mercadeo del COP. Luego los echaron. Los señores de Pro-Deportes, deben aprender y guiarse por esas palabras sabias del Canto-Autor, Rubén Blades. ‘Se cen las caras y no los corazones'. La misiva de Edgar López, Coordinador de la Coalición Panamá Pro-Deportes, y tampoco la réplica indican la fecha en que fue indicada y los integrantes de la ‘JD' como tiene todo gremio organizado. Mencionan atletas, ex atletas, padres de familia, sin dar un solo nombre. ¿Por qué no menciona algunos? Quizás, repito que las intenciones son buenas, pero lea el documento completo que habla de la Creación del Tribunal de Justicia Deportiva (TADPAN) etc. y veras que nada tengo que corregir en mi comentario. Todo lo contrario debe leer la ‘Propuesta de hoja de ruta para la transformación del Deporte Panameño, (¿para beneficiar a quienes?) ‘Para Sep. del 2019 se debe tener elaborado el Ante-Proyecto para su explicación al Presidente. ‘Hacer todo el lobby desde presidencia para que el Ante-Proyecto y reglamentación sean aprobadas a más tardar el 31 de diciembre del 2019. Tome nota de esto. Tema de hoy. Llegó el momento para la Inscripción Final que se hace un mes antes del inicio del certamen, en esta oportunidad los XVIII JP, Lima, Perú, 2019, del 26 de julio al 11 de agosto 2019. Como todos sabemos el ‘modus operandi' del COP, no solo no se conocerá la lista completa de todos los participantes, en especial los delegados, y la cuantía de viáticos. PANAM-SPORTS, cubre el pasaje total de todos los clasificados, sus técnicos y delegados. ¿Pregunto, porque el COP tiene la cifra; ¿a cuánto asciende el total del costo de viaje, a $800.00 por cada boleta aérea,

Panamá Lima-Perú y retorno? ¿Nombres de los dos (2) periodistas seleccionados, que costea PANAM SPORTS? Hay quienes están haciendo pronósticos, hasta de medalla dorada. En los XVII JP del 10 al 25 de julio 2015, Panamá fue #24, con un medalla de plata y una de bronce. El único país de ‘CA' que ganó oro, fue Guatemala con 6.