Héctor Cención sin respaldo de autoridades deportivas 

El karateka panameño Héctor Cención, se desahogó hoy en su red social de Instagram, al estar cansado de las promesas incumplidas por parte del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) , el Comité Olímpico de Panamá y la Presidencia de la República.

Cención de tan solo 19 años, manifestó que ha invertido dinero y se ha endeudado con prestamos para poder logra sus sueños, en conseguir la clasificación de las Olimpíadas de Tokio 2020, sin embargo se encuentra a punto de "decir adiós".

"Me parece que las autoridades competentes son bastantes irresponsables de haberme prometido, prometido y aun más promesas. Al llegar este momento tengo una gran tristeza, los órganos importantes de este país no me apoyan para poder cumplir y llegar a unas olimpiada" expresó.

El bicampeón y el cuarto mejor del raking mundial, resaltó que cuando sale a competir a nivel internacional, representa a Panamá y no solamente a él (Hector Cención).

" Los resultados míos son de dominio público, es verdad que yo hago un deporte que no es fútbol, ni béisbol, donde todas las empresas publicas están allí apoyándolos. Y también usan las imágenes de ellos como comerciales y de consecuencias entrada de dinero aparte para ellos. Yo soy un atleta que me entreno 8 horas diarias, entrenamientos extenuantes, entreno para mi país para no hacer una figura mesquina y mala cuando yo compito" escribió.

El atleta explicó que la Federación Mundial de Karate da permiso a los atletas de alto rendimiento y titulados a nivel mundial de poder usar parches con el logo de patrocinadores, por lo que podrías ser una opción que lo ayudaría económicamente y podría participar en los campeonatos, y no estar esperanzado de las instituciones públicas.

Cención fue el encargado de portar el emblema panameño en la justa deportiva de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 que desarrolló en el mes de julio en Colombia.

El pasado 23 de agosto de 2018, el joven karateca ganó la medalla de oro en el Campeonato Panamericano, en la categoría 21.