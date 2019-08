Griffin aclara sus comentarios sobre Lebron James

EFE





Los comentarios poco positivos que David Griffin, exgerente de los Cavaliers de Cleveland, hizo sobre LeBron James en la entrevista que el jueves dio a conocer la revista especializada Sports Illustrated , ya tuvieron la primera repercusión con una aclaración por parte del propio exdirectivo.

Griffin informó que en sus declaraciones no se refería exactamente a la persona de James sino que, la situación ‘miserable' que le tocó vivir durante las tres temporadas que estuvo con la estrella en los Cavaliers, se trataba de todo el ‘ambiente' que se daba en torno a la franquicia y los desafíos de conseguir un título.

Además reiteró que mantenía una relación ‘positiva' con James y todo el entorno personal y profesional que rodea a la actual estrella de Los Angeles Lakers.

El mismo, que de inmediato se puso en contacto con Griffin para pedirle explicaciones por lo que había salido publicado en el reportaje de Sports Illustrated y ‘alentarle' a que tratase de ‘aclarar' su postura sobre el mismo, de acuerdo a varias fuentes periodísticas, entre ellas la cadena de televisión ESPN .

Fuentes cercanas a James le dijeron también a ESPN.com el jueves por la noche que el cuatro veces MVP estaba ‘conmocionado' por los comentarios que había expresado el exdirectivo de los Cavaliers.

Griffin no tardó en informar que al contenido que se dio a conocer en Sports Illustrated le faltaba algo de contexto detrás de sus comentarios en torno a lo que calificó su experiencia con esos equipos de Cavaliers liderados por James como ‘miserable' y cuestionó el deseo de James de ganar.

En el programa de ‘The Jump' de ESPN , este viernes, Griffin dijo que hizo un mal trabajo al enmarcar una conversación sobre cómo enfrentarse con toda la ‘presión' que rodeaba a los equipos de los Cavaliers.

‘El hecho de que hubo tanto escrutinio en todo lo que hicimos, cuando estaba hablando de estar incómodo y ser miserable, fue mi incapacidad para lidiar con ese escrutinio mediático', comentó Griffin. ‘No fue su persona por si mismo, se trató de todo lo que vino con un equipo dirigido por LeBron James. No tuvo nada que ver con ser miserable con LeBron (James). Tuvimos y mantenemos una relación muy positiva'.

Griffin también se refirió a su comentario de que James ya no tenía el mismo instinto ganador de antes después de haber conseguido un título de la NBA con los Cavaliers en 2016.

El exdirectivo de los Cavaliers, actual vicepresidente ejecutivo de los Pelicans de Nueva Orleans, explicó que entendió que tras haber ganado un título histórico para Cleveland, James ya no iba a infundir al equipo un sentido de urgencia como lo había hecho anteriormente.

Pero de acuerdo a Griffin en la conversación del viernes en la cadena de ESPN, el temor por el deseo decreciente de James de ganar resultó ‘infundado'.

‘Mi creencia en ese momento era que no había forma de que alguien pudiera nacer en Akron, Ohio, entregar el primer campeonato en 52 años a Cleveland (Ohio) y ser el mismo ser humano', comentó Griffin. ‘No es posible, eres una persona, eres un ser humano, y mi temor en ese momento era que James no tuviera el mismo instinto de ganar'.

Griffin señaló que la manera como James reaccionó en los años siguientes demostró que su percepción de aquel momento no había sido la correcta.

‘Lo que hemos visto es que ha ido a múltiples finales desde entonces, así que era un miedo infundado que tenía en ese momento', comentó Griffin.

Además el nuevo directivo de los Pelicans explicó este viernes que se suponía que la historia de S ports Illustrated era sobre el equipo de Nueva Orleans y las lecciones que aprendió estaba como gerente general con los Cavaliers.

En este sentido, Griffin dijo que sus citas sobre su experiencia con James en Cleveland en la historia fueron ‘sensacionalistas' y ‘sacadas de contexto'.

Hasta el momento Sports Illustrated no ha querido hacer ningún comentario y se ha limitado a recoger también los comentarios aclaratorios que Griffin hizo a través de ESPN .

Una imagen muy poco favorecedora

DECLARACIONES

El nuevo directivo de los Pelicans manifestó a ‘Sports Illustrated' en la historia que la publicación de a conocer este jueves, que el desafío anual de construir un contendiente por el título alrededor de James era demasiado estresante, incluso si eso resultó en una carrera ganadora del campeonato en 2016.

‘Todo lo que hicimos fue tan inorgánico e insostenible y, francamente, nada divertido. Fui miserable', dijo Griffin. ‘Literalmente, en el momento en que ganamos el campeonato, supe que me iría. No había forma de que me quedara por ninguna cantidad de dinero'. Ganar un título en su estado natal también ha afectado la mentalidad de James en la cancha, comentó Griffin, preguntándose si el ahora Laker está más preocupado con otras prioridades. ‘No había mucho más para él', valoró Griffin. ‘Ya no creo que sea el mismo profesional que sólo deseaba ganar y ganar'.