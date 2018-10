Gómez Noya: "No hice la carrera soñada"

EFE

El español Javier Gómez Noya, undécimo este domingo en el Mundial de Ironman de Hawai, se declaró "decepcionado" porque no pudo hacer "la carrera soñada" y reconoció un error estratégico en el tramo de ciclismo.



"Finalizado mi primer campeonato del mundo Ironman en undécima posición. Sin duda no hice la carrera soñada, por lo que estoy decepcionado", comentó en Instagram el cinco veces campeón mundial de triatlón clásico y subcampeón olímpico en Londres 2012.



Al analizar su rendimiento, explicó: "Fui más fuerte de lo que debería en bici por aguantar en el grupo que lucharía por la victoria y luego lo pagué corriendo. Y aquí cuando lo pagas lo pagas mucho más que en otras carreras!".



"Quiero agradeceros a todos el apoyo que he tenido para esta carrera y siento no haber podido hacerlo mejor. Pero al menos he aprendido cosas y seguiré trabajando duro para hacerlo mejor la próxima vez. Y por último, felicitar a los compañeros que acabaron en los puesto de honor por los carrerones que han hecho, en especial Patrick Lange (vencedor por segunda edición consecutiva)", concluyó Gómez Noya.



El triatleta gallego terminó undécimo con un tiempo de 8h11:41, mientras que el campeón, el alemán Patrick Lange se impuso con un crono de 7h52:39 que supone un nuevo récord de la prueba pues nadie había bajado hasta el momento de 8 horas.