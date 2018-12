Golpe a C. Amado, la reelección deWever y Benicio

Bienvenido Brown

bienve9120@yahoo.com



No hay la menor duda de que salió a relucir la falta de credibilidad del jefe del COP, Camilo ‘Madurito' Amado, asesorado por su Letrada y Estratega, Damaris (USD $), de utilizar la misma estrategia que le funcionó frente a Bob Arango como DG de Pandeportes, de usar a los atletas para hostigarlo, y así cedió a todo lo que quería el COP. Atletas como Raúl Sutherland, presidente de la Asociación de Atletas de Panamá, (Aatlepa), y Francisco Franco, hermano de Mónica Franco, Estratega de Mercadeo del COP, que junto con Damaris Young y Madurito Amado, que sin conocer qué es un Centro de Alto Rendimiento, (Ceare), y sus funciones, señalaron que era su prioridad para los XXIV JCC, Panamá, 2022, con un costo de $20 millones de USD$; fueron víctimas del gran engaño, puesto que como no eran Atletas Olímpicos, fueron echados al cesto de reciclaje y se quedaron con el ‘VP' Diego Castillo.

Por segunda vez recurrieron a la misma estrategia, el 28 de Nov. del 2018, invitando a los atletas a la Cinta Costera, para pedir al Presidente Juan Carlos Varela, la destitución del DG de Pandeportes, ‘El Cacique' Mario Pérez, y a la vez el rechazo de Benicio Robinson al frente de la Fede-Beisbol, y desde luego a Franz Wever, al frente de la FPN. En esta oportunidad no pudieron engañar a los atletas élites, que reciben un apoyo mensual de Pandeportes de 4 dígitos, más gastos adicionales a torneos Int. No siendo ninguno de estos atletas ‘CM' o de JP, reciben un apoyo económico mayor que atletas de Europa que son ‘CM'. Así el tiro le salió por la culata. De la reelección de Franz Wever al frente de la FPN, que respaldé un cien por ciento en el 2015, frente a los engaños y mentiras del Madurito y su Letrada, hasta que el Pres. de la FINA, descubrió sus mentiras y reconocieron a Wever, fue legal porque fue 5-0.

En esta oportunidad, consideré que Silka Acosta por su mayor dedicación hubiese sido mi elección para ese cargo. Pese a que Franz tiene la capacidad, su descuido en la jefatura de la FPN, y haber endosado el control a Alexander Chí que oficializó el nepotismo en la FPN, en donde su progenitora, pese a su bajo nivel competitivo forma parte de los eventos. Silka debió iniciar su campaña con mucha antelación, porque sabía que Wever, con su ‘Zafari Navideño' sin costo alguno para los presidentes de sus 5 ‘LP' al XIV ‘CM' de Piscina Corta, (25 mts), del 11-16 de Dic. 2018, en Hangzhou, China, ya contaba con esos votos.

Mi crítica a Wever no es en el aspecto de transparencia y manejo de fondos, porque ha probado que en el deporte es mucho más transparente que Camilo Amado, su Letrada Damaris, y desde luego Allan ‘Linton Bay' Baitel, etc., etc. Prueba, al frente de la Fede-béisbol siempre presentaba Informe Económico, lo que no hace los señores del COP. Sus fiestas de navidad y año nuevo en cuanto al deporte serán amargas, pues, tanto Benicio como Wever serán los delegados de sus deportes en el COI. Hay que recordar el domingo 14 de Sep. del 2014, El Knockout, de la colega, Flor Mizrachi Ángel, publicada en la página 2A del Diario La Prensa. Parte de lo que dijo Amado: Pregunta. ¿Huele a mafia en la Asamblea, el transporte o el COP?. Respuesta: ‘El problema son los políticos en el deporte'. ¿Porqué?. ‘Usan el deporte para sobresalir ellos y no los atletas?'. (Y usted Amado lo usa con ‘O' ética y transparencia).

Agregó Madurito Amado: ‘Miguel Sanchíz y Franz Wever son como Pinky y Cerebro'. Sobre Melitón Sánchez que con su voto fue elegido Pres. del COP en el 2012, y era miembro activo del COI, dijo: ‘Está desfasado'. Pregunta: ¿Los mayores obstáculos del COP con nombre y apellido?. Miguel Sanchíz, Rolando Villalaz, Franz Wever. (¿Y Ud. Madurito y su Letrada Damaris, son o no los mayores obstáculos del COP de turno, y quieren seguir controlando el COP, inclusive con su Tadpan, que ningún país de ‘CA' está usando) Pregunta: ¿La presidencia del COP es codiciada por plata, poder, contactos o plataforma?. Respuesta: ‘Por poder y contactos más que por plata. Pero para los políticos es una plataforma de poder y contactos que se traduce después en plata'. Lo cómico. Pregunta? Eslogan para el COP ¿Entran limpios y salen millonarios o ‘todo tiempo pasado fue peor'. Esto le queda a la perfección a Amado.

Recuerden los zapatos que luce hoy, con los que usaba al ser elegido en el 2012, que recordaban a los de Manacho, como dice Andy Montañez y el Gran Combo. ¿Quién es el RMB del Deporte?. Respondió: Franz Wever'. Dicen que hubo reelección por los predios de la Asociación de Hockey, y seguirá el grupo de Ademir al frente. Felices Pascuas Madurito, no sé si una reelección de Elmer en el atletismo lo ayudará, o el retorno de Ricardo Sasso. Tomen nota

