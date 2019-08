Gertrudis Ortega consigue la primera medalla para Panamá en los Parapanamericanos

Astrid Chang

La delegación panameña obtuvo su primera medalla de bronce en estos VI Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

Gertrudis Ortega de la provincia de Panamá Oeste fue el responsable de llevar esta victoria a suelo patrio con una marca de 8.03 metros durante su participación en la competencia de impulso de bala masculino, en la categoría F33. Colombia se llevó dos medallas, la de oro fue para Mauricio Valencia que hizo una marca de 10.42 metros y la de plata fue para Diego Meneses con 10.14 metros.

Ortega inició en el ámbito del deporte en el año 2015 y desde entonces ha participado en torneos en países como Colombia y Estados Unidos.

“Inicié en atletismo al agravarse mi lesión (triplejía hepática), antes jugaba baloncesto y cuando me informaron sobre mí estado de salud decidí incursionar directamente en lanzamiento de jabalina e impulso de bala, y desde entonces me gusto. Con respecto a mi participación el día de hoy puedo decir que fue una experiencia maravillosa, la verdad tenía mucho deseo que Dios me cumpliera este sueño, el haber representado a mi país y quedar de tercer lugar es un orgullo”, expresó el atleta panameño en una entrevista exclusiva para La Estrella de Panamá.

Actualmente Ortega es el abanderado de la delegación de Panamá y es miembro de la Asociación Panameña de Deportes sobre Silla de Ruedas (Aspadesder).

El Istmo llevó a estos juegos a un total de 16 guerreros que representan al país en las disciplinas de tiro, natación, taekwondo, atletismo y powerlifting.