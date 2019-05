Gerinaldo Martínez: ‘Propongo una Comisión Médica para el fútbol nacional'

Álvaro Sarmiento

cafeestrella@laestrella.com.pa



A Gerinaldo Martínez le gustaba pintar, una vocación que expresaba dibujando apasionadamente los coloridos buses ‘diablos rojos' y cuya profesión amenazó seguir ante el asombro de sus padres, Gerinaldo Martínez y Delia Quijada: ‘Yo quiero ser pintor de buses', les dijo sin titubeos. Su madre ante la perspectiva profesional de su hijo solo atinó a decir como un ruego al cielo: ‘¡Pero cómo vas a ser pintor de bus!' y las lágrimas rodaron por sus mejillas.

Su aspiración iba veloz como por una carretera recta hasta cuando se desvió del camino a los 12 años, en primer año, por una hernia inguinal. Operado por el doctor Nicolás Liakópulos, quedó conquistado después de la operación por el mundo de las batas blancas y los quirófanos. Resolvió que iba a ser médico, cirujano general, una aspiración que no admitiría duda durante sus años de estudio; salvo lo de cirujano general, porque terminó inclinándose por la ortopedia y la traumatología.

El Dr. Gerinaldo Martínez Quijada (Panamá, 31 de julio, 1970), es hoy ampliamente reconocido por su trabajo con la Selección Nacional de Fútbol, ocupando el cargo de Jefe Médico de la Fepafut desde el 2009. Es además tanto Miembro del Comité de Medicina de Concacaf, como Miembro de la Comisión de Medicina de la FIFA integrada por 11 distinguidos profesionales.

SER MIEMBRO DEL COMITÉ MÉDICO DE LA FIFA Y CONCACAF ES UN MÉRITO COMPARABLE CON ALCANZAR UNA MEDALLA EN EL FÚTBOL, ¿ERA UNA META?

Cómo médico del fútbol era uno de los objetivos. Recuerdo que cuando iba a la Copa Oro y veía al doctor Carlos Madero, ortopeda (ya jubilado), ex jugador de la Selección y médico de la Selección Argentina, quien estaba en el control de dopaje del Comité Médico de la FIFA, me decía que me gustaría estar como él, y con el transcurso del tiempo se dieron todas las circunstancias para estar inicialmente en Concacaf y luego en la FIFA que es el top en la parte médica.

ANTES UN CUERPO MÉDICO EN LA FEDERACIÓN ERA UNA UTOPÍA, HOY ES UNA REALIDAD: ¿ESTÁ CONSOLIDADO O LE FALTA AMPLIARSE?

Sin lugar a dudas hemos crecido notablemente, recuerdo mis inicios en la Selección, finales de 2002, cuando estaba Gary Stempel con la Selección Sub-20. Él me invitó a participar y había también otros colegas ortopedas en la Selección, el doctor Augusto Alvarado. Para ese tiempo el médico era básicamente un especialista para atender circunstancias, no revestía mayor importancia si no había un lesionado, viajaba incluso ad honoren con todo el lucro cesante que implica viajar.

En 2009 ya me encargué como médico jefe de las Selecciones con Gary Stempel, cuando ganamos la Copa Uncaf; de allí fueron cambiando las cosas de acuerdo a la importancia que le daban al médico y a su grupo de trabajo. A partir del 2011, cada Selección tiene un médico de planta encargado de esa Selección.

Después del Mundial le hemos hecho una propuesta a la Fepafut, que seguramente la definirá la nueva Junta Directiva si tiene a bien tomarla: propongo hacer una Comisión Médica para el fútbol nacional. La Federación maneja comisiones de selecciones, de árbitros, de todo; una comisión que incluya un médico jefe y médicos en todas las selecciones que trabajen de una manera conjunta. El ser jefe no significa que sea el mandamás sino que sea el coordinador de todas las selecciones para verificar que todo se esté haciendo bien: los controles médicos, la parte asistencial, nutricional, etc. La propuesta incluye no solamente las selecciones, incluye también el apoyo logístico, científico a los clubes de Panamá, LPF, LNA, Copa Rommel, la que quieras; muchos clubes no tienen médicos, no tienen fisioterapeutas, la idea es que nosotros por medio de la Comisión Médica de la Fepafut, podamos ayudar también a los clubes en asesoramiento y en caso de que requieran algún tipo de atención médica.

¿ES EL FISIOTERAPEUTA QUIEN MEJOR INFORMACIÓN LE PUEDE PROPORCIONAR AL MÉDICO POR ESTAR EN CONTACTO CONSTANTE CON EL CUERPO DE LOS JUGADORES?

El fisioterapeuta es para mí la mano derecha, la mano izquierda, es el alma de todo. Nosotros los médicos, atendemos, damos diagnóstico pero el tratamiento, el día a día, es del fisioterapeuta. Están en los ejercicios, en la recuperación, son pieza fundamental. Por ello es la idea de hacer la comisión, que hayamos más personas, trabajar de una forma unificada para que todas las responsabilidades se manejen no en una o dos personas sino en grupo.

TENGO LA PERCEPCIÓN DE QUE EN NUESTRO FÚTBOL SE GOLPEA MUCHO, ¿LAS ESTADÍSTICAS EN EL TRATAMIENTO DE LESIONES ME DESMIENTEN?

El fútbol aquí y en cualquier parte del mundo es un deporte de contacto, en el cual hay riesgo de lesiones, y Panamá no se escapa de eso; el nivel de lesiones creo que se mantiene estadísticamente normal. Por esto también es aconsejable lo de la Comisión, para manejar estadísticas que no se manejan. Te puedo decir de lo que yo veo, nosotros somos un grupo que ve futbolistas, también hay en otros lados médicos que ven futbolistas, la idea es manejar estadísticas con los clubes y saber en la temporada cuantas lesiones hubo y su gravedad de días de baja, y poder llevar un registro de eso. No estamos inventando nada porque a nivel de Copa Oro, de Concacaf, de FIFA, se maneja en los torneos. En términos generales tampoco es que veamos lesiones de fractura, lo que vemos son lesiones de contacto frecuentes, de rodilla, esguince, tobillo, frecuentes en cualquier parte del mundo.

¿A LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN SE LES DA SEGUIMIENTO UNA VEZ SALE LA LISTA DE CONVOCADOS O DESDE ANTES, EVALUANDO LAS POSIBILIDADES DE INTEGRAR EL PLANTEL?

Hay diferencia entre ser médico de un club y médico de una Selección. El médico de la Selección debe tener, en el caso nuestro los tenemos, los contactos con los médicos de los distintos clubes de los jugadores, sumado al nexo directo con cada jugador de selección o que es seleccionable. Si ellos tienen una lesión nos lo hacen saber y nos ponemos en contacto con los médicos de los clubes y mantenemos la conversación y el seguimiento. Cuando ya están citados a la convocatoria nosotros tenemos una hoja de registro que lleva cada jugador, le tenemos una ficha, allí registramos si llegó con alguna molestia, durante el periodo de convocatoria se va registrando si tuvo algún tipo de lesión y se le manda al club en caso de lesión, con las cosas que se les hizo y la condición final.

Psicólogo en la Selección TÉCNICOS MOTIVADORES ‘A nivel de selecciones es útil tener un psicólogo, la Sub-20 tiene uno, pero tampoco se puede decir que sea algo imprescindible, vital, que sin ellos no avanzamos, porque nosotros hemos logrado muchas cosas a nivel de selecciones sin tenerlos. Si me preguntas si debe estar en el grupo de trabajo te diría que sí, pero que sea imprescindible no. Sería bueno para el manejo de la derrota, para el manejo del triunfo, del éxito, del retorno después de una lesión, de una serie de cosas, pero también los mismos técnicos hacen mucho ‘coaching' e instruyen. El último que tuvimos (Hernán Darío Gómez) era un campeón en esto de la motivación, Julio Dely también es muy bueno, así que ellos excluyen esa parte'. Gerinaldo Martínez.

¿CÓMO TRABAJAN LOS MÉDICOS EL DÍA DE COMPETENCIA CON AQUELLOS JUGADORES QUE LES CUESTA DORMIR O COMER POR LA ANSIEDAD?

Nosotros manejamos la lista que manda la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), igual con la FIFA. Se le puede dar al jugador algún tipo de relajante para dormir, sobre todo cuando estamos en Europa donde hay el desfase horario, pero a nivel de Selección que haya tenido problemas de ansiedad de competencia, honestamente no he visto, los nervios normales. Antes con el Licenciado Juan Carlos Andrión, íbamos de cuarto en cuarto para averiguar con cada jugador si sentía alguna molestia, terminábamos como a las dos o tres de la mañana. Del 2011 cambiamos, en cada concentración tenemos una suite o un cuarto para las atenciones médicas y los jugadores van. Al principio hubo enredo con eso pero ya lo aceptaron. Hay cuatro o seis camillas, se les hace sus atenciones y para mí es el mejor lugar, allí conversan, relajean, eso es importante, incluso algunos van a charlar y a pasarla bien. Eso ha ayudado a minimizar esa ansiedad competitiva de los jugadores.

NO ES EL TÉCNICO PERO CONOCE A LOS JUGADORES FÍSICAMENTE. SI LA COPA ORO FUERA LA SEMANA ENTRANTE, ¿CÓMO ESTÁ EL GRUPO DENTRO DE LO QUE PUEDE COMENTAR?

De los seleccionables para la Copa Oro, que no creo que vaya a distar mucho de los que estuvieron en Portugal, sumado a otros jugadores que son habituales, considero que al día de hoy tendríamos una Selección muy buena, ninguno ha estado lesionado, hemos recuperado a algunos jugadores importantes como a Quintero, al día de hoy están en buen nivel físico.

ESTÁ EN CANCÚN EN EL CONGRESO DE ISAKOS, ¿SE HA CONVERTIDO EN UN MÉDICO ITINERANTE?

Yo viajo mucho por tres razones: voy con la selección, me invitan a congresos, y también viajo con mi familia tratando de equilibrar mi vida profesional con mi vida familiar y personal. Estoy en el Congreso Mundial de Medicina Deportiva y Artroscopia, de participante. Yo voy a estar en la Copa Oro, los acompañaré el 3 de junio en Bogotá ante Colombia, y el 7 no estaré en Montevideo porque estoy invitado a la inauguración del Mundial Femenino en Francia, como miembro del Comité Médico. Lo hablé con el profesor Julio Dely, le hice la consulta primero porque soy muy respetuoso. Nosotros tenemos una relación con los jugadores que es importante, cuando viajamos nos suscribimos al área donde nos alojamos, los atendemos las 24 horas, tenemos una relación de confianza y respeto mutuo, el nuestro es un trabajo silencioso. Me debo a la Selección.