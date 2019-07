Pau Gasol confirma que volverá la próxima temporada a la NBA

EFE





El veterano pívot español Pau Gasol, que se encuentra desde el pasado domingo como agente libre, confirmó a través del periodista Adrian Wojnarowski, de la cadena de televisión ESPN, que está listo para regresar la próxima temporada a la NBA.



Gasol, que cumplirá 39 años este sábado, dijo que tenía superados los problemas físicos que sufrió la pasada temporada con la fractura por estrés que se produjo en el pie izquierdo y que le impidió competir la mayoría del tiempo, primero con los Spurs de San Antonio y luego con los Bucks de Milwaukee.



"Mi recuperación de la cirugía ha sido fluida", dijo Gasol, que espera estar completamente recuperado en agosto y que añadió que no puedes "esperar para empezar a entrenar de nuevo".



El pasado marzo, Gasol se unió a los Bucks luego de alcanzar un acuerdo de compra con los Spurs, que ya no contaban con el jugador de Sant Boi para el nuevo proyecto en el que trabaja el entrenador del equipo tejano Gregg Popovich.



Gasol tampoco tuvo suerte con su nuevo equipo, los Bucks, donde apenas pudo disputar tres partidos antes de someterse a una cirugía para reparar una fractura por estrés navicular en su pie izquierdo.



El veterano jugador español consiguió sus promedios más bajos como profesional al lograr apenas 3,9 puntos y 4,6 rebotes en los 30 partidos que disputó durante la temporada 2018-2019.



Gasol, que no dio a conocer el equipo con el que podría estar interesado en jugar, disputará la decimonovena temporada como profesional de la NBA.



El jugador de Sant Boi, que fue seleccionado con el número tres en la primera ronda del sorteo universitario de la NBA de 2001 por los Hawks de Atlanta, que luego vendieron sus derechos a los Grizzlies de Memphis, también jugó con Los Angeles Lakers, con quienes consiguió dos títulos de liga, en 2009 y 2010, los Bulls de Chicago, Spurs y Bucks.



Gasol como profesional tiene promedios de 17 puntos y 9,2 rebotes, además de haber sido seleccionado seis veces al Partido de las Estrellas, ganar el premio de Novato del Año (2002), dos veces formar parte del Segundo Mejor Equipo de la NBA y otras dos del Tercero.