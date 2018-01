Las finales de Conferencias

La NFL busca establecer hoy domingo qué equipos disputarán la quincuagésimo segunda versión del Súper Bowl el próximo 4 de febrero.

Aquí el asunto es simple, aunque duro de transmitir sobre el terreno de juegos.

En la Conferencia Americana, los Jacksonville Jaguars se enfrentarán a los New England Patriots, en un encuentro donde lo que más revuelo ha levantado es la condición del mariscal de campo, Tom Brady de los Patriots, cuya condición física podría marginarle del decisivo encuentro.

‘"No hay nada que ver aquí; no hablaré sobre eso". He jugado muchos partidos con dolor, así que no es la primera vez que me encuentro en una situación como ésta'