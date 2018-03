Ferrari termina con el mejor tiempo en las pruebas

Servicios internacionales

El piloto finlandés de Ferrari, Kimi Räikkönen, impuso su ritmo en el Circuit de Barcelona-Catalunya, el último día de pruebas antes del inicio de la temporada.

El tiempo que colocó a Räikkönen en un primer lugar fue de 1m 17s 221, solo 39 milésimas más lento que el que marcó su compañero, el alemán Sebastían Vettel, con el mismo neumático Hiper Blando.

Aún así Ferrari sigue manteniendo el récord de la pista, y sigue siendo el único equipo en marcar tiempos en 1:17. La mañana del Día 7 fue muy rápida, prácticamente todos los equipos marcaron sus mejores tiempos del test en la sesión matutina.

Por su parte, el piloto español, Fernando Alonso terminó en la segunda posición con su McLaren con un tiempo de 1:17.784, por delante de Carlos Sainz, tercero de la sesión con su Renault.

Al final del día los equipos de McLaren y Renault pudieron completar algunas vueltas, ya que durante el día se les presentaron problemas mecánicos, Alonso no pudo establecer una vuelta cronometrada en la mañana y pasó varias horas en el garaje después de que un problema con el turbo forzó un cambio de motor. Sin embargo, a pesar de los inconvenientes, las ganas de trabajar no se han esfumado en un Fernando Alonso que acabó la jornada el día de ayer con casi cien vueltas (93), y unos últimos giros en los que calzó la goma hiperblanda (que no se estrenará hasta Canadá) para hacer intentos de clasificación.

De modo que McLaren pudo despedirse con buen sabor de boca ya que Alonso consiguió marcar el segundo mejor tiempo de la sesión, por detrás de Ferrari y recuperar la ilusión en el último momento.

‘Hemos terminado los test, hemos tenido algunos problemas algunos días, pero completamos el programa cada día y hoy hemos puesto algunas cosas más, y el resultado ha ido en la buena dirección. Lo mejor está por venir, a estas altura todos esconden algunas cosas, como nosotros lo hacemos. Veremos en Australia lo que podemos hacer, pero muchas gracias al equipo y a todos los fans', explicó el asturiano, según recoge el diario La Vanguardia .

Daniel Ricciardo fue el primero en lograr un avance importante a unos 45 minutos del final, saltando al segundo lugar con el Red Bull al girar en 1m18s327 con neumáticos superblandos antes de ser superado tanto por Sainz como por Alonso, detalla El Universal .

Mercedes tuvo el día más productivo, con Lewis Hamilton y Valtteri Bottas compartiendo las tareas de conducción para alcanzar las 201 vueltas entre ellos, ya que se enfocaron en correr los compuestos de neumáticos más duros en lugar de perseguir los tiempos por vuelta.

Los equipos se encuentran en sus bases para analizar los datos y ajustar sus coches antes de dirigirse a Australia, cuya primera carrera será el 25 de marzo.