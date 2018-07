Falta de recursos priva al baloncesto panameño de estar en Barranquilla 2018

"No fuimos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe porque comenzamos nuestra preparación sin recursos, la preparación iba de la mano a la de la eliminatoria, pero cuando nos dimos cuenta que no había dinero decidimos parar, porque Fepaba no podía asumir el costo de eso", dijo Peralta.

El federado fue más allá al decir que "en los Juegos Centroamericanos la Fepaba pagó todo y hasta la fecha no hemos recibido ninguna devolución del Comité Olímpico de Panamá (COP), cuando ese era el compromiso".

"No estoy señalando a nadie, ni tampoco lo hago de mala gana, sino que es la realidad, es lo que pasó y hay que decir las cosas como son", apuntó el directivo del baloncesto panameño y exseleccionado de Panamá.

Peralta aclaró que no ir a los Juegos Centroamericanos y del Caribe no detiene los planes del baloncesto panameño, debido a que este deporte tiene otro tipo de clasificación al Mundial y a los Juegos Olímpicos.

"Los Centroamericanos y del Caribe no afecta el avance del baloncesto panameño. Sí queríamos tomar la competencia como fogueo internacional para las futuras generaciones, algo que le hace mucha falta a nuestros jugadores jóvenes", indicó.

El dirigente apuntó que la agenda del baloncesto este año está bastante copada y que por el momento todas las selecciones están enfocadas en sus compromisos internacionales.



Panamá asistirá a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 -que se darán del 19 de julio al 3 de agosto en Barranquilla, Colombia- con una delegación de 123 deportistas