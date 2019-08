Fallas parecidas de dos presidentes, RMB y LCC

Bienvenido Brown

Dos Notas Sueltas: N°1) Hay una realidad respecto a la celebración de los XXIV Juegos CA y del Caribe en Panamá en el 2022, todo está basado en la improvisación; nada está preparado. El mismísimo Eduardo Cerdá, que S.E. Laurentino Cortizo Cohen nombró de a dedo DG de CO-Pandeportes, y fue ratificado por la Asamblea de Diputados, declaró a la colega Maricarmen Camargo, del diario Crítica: ‘Se está buscando la manera para que los atletas estén bien preparados para Panamá 2022. ‘Hacer atletas es difícil, tenemos que fortalecer a los que ya tenemos'.

Pregunto, se refería a los que ya tienen 30 años o más, y deben pensar en acogerse al retiro, como rehúsa Edgar Crespo, y que el deporte siga siendo su modus vivendi. Como dijo el Jefe de CO-Pandeportes Camilo ‘Madurito' Amado: ‘Los XXIV JCC 2022 van porque van', quieren pedir un préstamo millonario que está ofreciendo Graham Stewart, ministro de Inversiones del Departamento de Comercio Internacional de Gran Bretaña. El mitómano ‘Don' Henry Pozo, que le encanta hablar de ‘legado', que da la impresión que para él significa Don Dinero, el USD$ dijo: ‘El tema de la propuesta del préstamo con el Gobierno Británico será pronto una realidad. Barajan dos cifras del costo de los JCC 2022, $200 millones y $400 millones. Que vivan las Adendas. Al parecer, el Señor Alcalde del Distrito Capital, José L. Fábrega, ‘un cazador de notoriedad dijo: ‘Había que comenzar la construcción de las obras a más tardar en Oct. 2019, para estar a tiempo para el 2022'. Ahora dice que no dispone de $50 millones para la construcción de las obras, que por un lado dicen que costarán $200 millones, y hay otra cifra de $400 millones. No se sabe qué obras son, ni a dónde serán construidas. Ya no hay vergüenza deportiva. Nota Suelta N°2. La Liga Diamante IAAF 2019 comenzó el 3 de mayo 2019, y finaliza el 6 de septiembre 2019. Consta de 14 reuniones y 16 pruebas para los atletas de cada sexo. La finales, el 29 de agosto en el Estadio, Letzigrund, Zurich, Suiza, y el 6 de septiembre en el Estadio Rey Balduin, Bruselas, Béliga. Lo preocupante es que en la víspera de los XXXII JO de Verano, Tokio, Japón 2020, hay pocos latinos en ambos sexos clasificados para la final. Aún peor, no hay atletas de ambos sexos, de los países latinos clasificados para estas dos finales. Hombres latinos clasificados: En 200 metros planos: Alex Quiñónez, (Ecu), 200 metros. Salto de Longitud, Juan Manuel Echevarría (Cuba), con posibilidades de ganar la medalla dorada. Impulsión de Bala., Darlan Romani, (Bra). En la rama femenina: En Salto de Longitud, Caterine Ibarguen, (Col). (Esta atleta sufrió una lesión en los JP de Lima). Salto Triple, Caterine Ibarguen, (Col), y Yulimar Rojas, (Ven), favorita para ganar oro. Lanzamiento de Disco: Denia Caballero y Yaimé Pérez de Cuba, Esto encienda una ‘Luz Roja' de la crisis del atletismo latino en ambos ramos. USA cuenta con atletas de nivel en ambas ramas. Debo recordar que tanto en Atletismo como Natación no compitió en los XVIII JP con sus super-estrellas.

Tema de hoy. Tanto el ex Presidente Ricardo Martinelli Berrocal, como el de turno, Laurentino Cortizo Cohen, cometieron errores similares. En el 2009 al asumir la Presidencia de la República, nombró al Ex Grandes Ligas, Omar Moreno, oriundo de Puerto Armuelles, DG de Pandeportes. Moreno era notorio por su habilidad de robar bases. Jugo en la Serie Mundial con los Piratas de Pittsburgh, donde pudo exhibir su extraordinario talento como robador de bases. Fue líder en la Liga Nacional en 1978-1979. Llegó a robar 96 bases. En 1982 Moreno fue Agente Libre con los Astros de Houston. Fue cambiado a los Yankees de NY con el equipo que jugó hasta agosto de 1985. Omar Moreno fracasó como DG de Pandeportes, porque ser Administrador Deportivo es algo distinto. No es cuestión de solo tener fama. Para ello se requiere que un DG de Pandeportes, o un DT de Deportes y Recreación, tenga conocimiento de Metodología del Deporte. Omar fracasó pese a que tenía el Asesoramiento de Luis ‘Pipo' Celes. Sus familiares lograron introducirse en el mando, y eso lo llevó a su fracaso, con el acoso de la entonces Jefa del Meduca, Lucy Molinar, y la traición de Henry Pozo que ocupaba el cargo de Subdirector General, y también era asesorado por Fernando Samaniego, el mandamás del COP presidido por Miguel Sanchíz Jr., pero controlado por el SG, Don Sama. En mi opinión el nombramiento de Irving Saladino, DT de Deportes y Recreación, por el Pres. SE Cortizo Cohen, que una vez más incurre en el craso error de hacer una designación política de creer porque Saladino ha sido Campeón Olímpico está capacitado para ese cargo. La excusa demagógica de Saladino de que él sabe cómo piensa un atleta. El deporte no es de solo pensamiento, como me señalo un asiduo lector del Coctel, sino de cualidades. El administrador deportivo es algo distinto. Que Saladino revele su currículo académico. No tiene conocimiento de Metodología Deportiva. En el 2012, basado en la Hoja de Ruta, ordenado por el entonces Pres. del COI, Dr. Jaques Rogge, en Nov. de 2012, Irving Saladino y el nadador Ismael Ortiz, quiso hacer trampa para asistir a los JO de GBR 2012, fueron elegidos Representantes de los atletas en la Junta Directiva del COP. Ninguno de los dos hizo algo para beneficiar a esos atletas. En la edición del Diario El Panamá América del sábado 17 de agosto 2019. Saladino, repito que no puede señalar algo que ha hecho por los atletas, y en especial los del atletismo que no tienen pista de atletismo para la práctica de ese deporte., hizo un llamado a los atletas que: ‘se sientan en confianza, que se unan a la estructura de Pandeportes?'. Le pregunto a cuál de los 5 grupos existentes?' Dio un mensaje en cuanto a la preparación para los XXIV JCA y del Caribe 2022. ¿Está anuente de que el Atletismo no ganó siquiera una medalla de BRONCE, en los JPA de Lima, Perú 2019. No debe asumir una postura dictatorial al estilo de ‘Madurito' Amado, que sin ser técnico está pidiendo cambios en Federaciones y Pandeportes. Tomen nota de esto.