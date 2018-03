¿Qué se espera de los países CA en los JOJ?

Bienvenido Brown

bienve9120@yahoo.com



La nota suelta. Estoy haciendo algunas pesquisas respecto a quién preparó la demanda que presentó ‘El Cacique' Mario Augusto Pérez, DG de Pandeportes por el momento, contra el ex DG de Pandeportes Javier Tejeira, durante el Gobierno de Ricardo Martinelli, que está tras las rejas, acusado de responsable del dinero que se perdió en la Construcción de Ciudad Deportiva de David, que fue licitada por Tejeira, bajo el sistema de ‘Llave en mano', porque ni Alberto Guerra que reemplazó a la entonces Letrada de Pandeportes, Massiel González en la Asesoría Legal, ni el que ahora ocupa ese cargo con ‘0' experiencia, Jairzinio Canales, tienen experiencia en este tipo de demanda. Hay indicios de una fuente fidedigna, que para congraciarse con el Gobierno de turno, los que armaron la demanda, se la ofrecieron al ‘Showman' Bob, entonces DG de Pandeportes, y este con su ‘olfato político', rechazó imponerla. ‘El Cacique' Pérez lo aceptó porque cree que le puede producir dividendos políticos para sus aspiraciones políticas.

Al tema de hoy. Continuando con mi enfoque de ayer con título: ‘El CODICADER quedó atrás con los tres JOJ'. Sumario: ‘Los DG y Min. de Deportes de los países de CA, aún no asimilan el propósito de los JO Juveniles'. En los II JOJ, Nankin 2014, los países de CA participaron con 64 atletas distribuidos asi:), Costa Rica 3, 2 varones, 1 dama. 2), El Salvador, 8, 3 varones y 5 damas. 3), Guatemala, 20 atletas, 10 de cada sexo. 4), Honduras, 21 atletas, 20 hombres, y 1 dama. 5), Nicaragua, 4 atletas, 2 de cada sexo. 6), Panamá, 8 atletas, 6 hombres y 2 damas. La única medalla de ‘CA' fue una de plata en natación en los 400 mts. libres de Marcelo Acosta, (Esa). Tiempo 3:51.32. La de oro fue de R. Mykhaelo, (Ucr) con 3.49.76. Guatemala que ganó una de bronce en Singapur 2010, ahora falló. Honduras ocupó un 5º lugar en fútbol, al ganar 1 partido y perdió 2. ¿Qué le espera a ‘CA' en los III JOJ, Buenos Aires, 2018? .

Continuando con mi contribución al Congreso Olímpico Virtual para el XIII Congreso Olímpico, máximo Foro Mundial del Deporte, Educación Física y Recreación, celebrado en la 121ª Sesión del COI, en Copenhague, Dinamarca, en octubre de 2009. Mi tema era en base al área N°4, ‘Olímpismo y Juventud', y el título de mi escrito, ‘¿Es el deporte competitivo aún atractivo?'. Decía: ‘Como ciudadano de un país latinoamericano, debo ser sincero y declarar una necesidad urgente y continua de proporcionar a los jóvenes una mejor comprensión del Movimiento Olímpico y su valor. Aunque todos los Comités Olímpicos Nacionales, (CON) en América Latina son Miembros del Movimiento Olímpico y participan principalmente, en los Juegos Olímpicos de Verano, un porcentaje significativo especialmente jóvenes de algunos de estos países, (un buen ejemplo es Panamá), tienen muy poco conocimiento del Olimpismo, la estructura del COI, la existencia de la Carta Olímpica, reglas y regulaciones que rigen en Mov. Olímpico.

Una de las razones por las que el deporte no es atractivo a una cantidad considerable de jóvenes es porque en esos países no es una prioridad para algunos Gobiernos. La construcción de más instalaciones deportivas públicas por parte de los Gobiernos, (no como el de Panamá que por razones políticas equivocadas, todo es estadio de béisbol y coliseos de fútbol), alentarán a los jóvenes a ver al deporte como una oportunidad para personas con diferentes habilidaes, (ejemplo deportes como el hockey, bádminton, rugby 7, que son atractivos, y fácil de masificar en los colegios), y los talentos se incluyen activamente en la sociedad. Los Gobiernos, (tomen nota Presidente JCV, ‘El Cacique' Mario Pérez, y Madurito Amado), podrían jugar un papel importante creando Programas de Becas en escuelas públicas, especialmente para atletas que han sido identificados, (Programa serio de detección y selección de talentos) como que tiene potencial para tener éxito en un deporte en particular.

Esto ayudará a más deportes a ser atractivos para la gente joven, especialmente aquellos de comunidades pobres. El sector privado también podría ayudar patrocinando deportes, (en Panamá la mayoría solo apoyan el fútbol, béisbol y baloncesto) con una popularidad limitada. Esto alentará a más jóvenes a practicar deportes de lo que muchos padres no pueden pagar. Los deportes debe ser visto, (otra vez digo, tomen nota de esto), como una oportunidad para todos los jóvenes con diferentes habilidades de ser activamente incluidos en la sociedad.

COCTEL DEPORTIVO