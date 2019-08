Ecuador premia con casi 100.000 dólares a medallistas de Panamericanos

EFE





El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, concedió este viernes 99.000 dólares en premios a los deportistas que participaron en los recientes Juegos Panamericanos de Lima, donde cosecharon para el país un récord de 31 medallas.



El Gobierno de Ecuador entregó en este evento los premios económicos a los deportistas ganadores en los Panamericanos, destinando 5.000 dólares a cada deportista que obtuvo una de las 10 medallas de oro, 3.000 dólares a los que obtuvieron la de plata y 2.000 a los medallistas de bronce.



En total, repartió 99.000 dólares entre los 31 medallistas y otros incentivos económicos de la empresa privada.



"Como Gobierno no vamos a abandonarlos, hay el compromiso firme de apoyarlos en todo momento y estamos dispuestos a proporcionar todos los beneficios aquellos deportistas que lo merecen", aseguró Moreno durante un encuentro en la ciudad costera de Guayaquil.



Además, agregó que está analizando con distintos secretarios de Estado las vías para mejorar la asignación económica que reciben los deportistas de alto rendimiento, ante las quejas de muchos de ellos de que el Estado no les apoya.



En los Juegos Panamericanos de Lima, Ecuador obtuvo 31 preseas, de ellas, 10 de oro, 7 de plata y 14 de bronce.



Según la secretaria del Deporte, Andrea Sotomayor, fue "la mejor participación de su historia en un certamen Panamericano".



Para la titular de Deporte los recientes Panamericanos "ayudarán a ver qué es lo que se puede lograr en Tokio 2020, además de lo que todavía falta en clasificaciones en las competencias inmediatas, para tener un panorama más claro".



El récord de medallas en los Panamericanos estuvo precedido de otros logros este año no menos importantes para el país andino, entre ellos, la victoria del ciclista Richard Carapaz en el Giro de Italia y la de la selección Sub'20 de fútbol en el Sudamericano de Chile y, también, su tercera posición en el Mundial de Polonia.