Dueño de Patriots, Robert Kraft, acusado de solicitar prostitución

De acuerdo a la información judicial, el 20 de enero pasado Kraft visitó un salón de masajes de Florida para solicitar y participar en actos sexuales por la mañana en Júpiter (Florida) y luego asistir en Kasas City al Partido de Campeonato de la Conferencia Americana (AFC), que su equipo disputó contra el local de los Chiefs.



Los documentos ofrecidos por la Oficina del Fiscal de Distrito de Palm Beach muestran que esa fue la segunda visita de Kraft al salón de masajes en menos de 24 horas.



Los documentos señalan que Kraft llegó al salón Day Spa "Orquídeas de Asia" de Júpiter en un automóvil de la marca Bentley azul 2015 con chófer a las 11 a.m. del domingo 20 de enero.



Kraft fue visto en una grabación de vídeo junto a una mujer en el Day Spa, donde recibió una sesión de sexo oral y otra manual.



Las autoridades dicen que le dio a la mujer un billete de 100 dólares al inicio y otro antes de irse a las 11:15 a.m., mientras que el partido de Campeonato de la AFC contra los Chiefs de Kansas City comenzó a las 18.40 hora local (00.40 GMT del lunes), en el que Kraft estuvo presente en el palco del equipo visitante desde el inicio.



Kraft, de 77 años, también fue visto solicitando la prostitución en una cámara de vídeo de vigilancia el 19 de enero.



El fiscal de distrito de Palm Beach, Dave Aronberg, fue el encargado de anunciar que Kraft había recibido oficialmente dos cargos menores de solicitud de prostitución en primer grado.



Se fijó una fecha en corte para su caso el próximo 24 de abril, a las 8.30 de la mañana, mientras que también tendrá una orden de arresto de "bajo nivel" emitida en su nombre, similar a una multa de tráfico, y no tendrá que comparecer ante el tribunal.



Los abogados de Kraft también pueden establecer cualquier tipo de demanda en favor de su cliente.



Si es declarado culpable, Kraft podría enfrentar un año de cárcel, una multa de 5.000 dólares, 100 horas de servicio comunitario y asistencia a una clase de peligros de trata de personas.



Nada más darse a conocer la información policial, el pasado viernes un portavoz de Kraft hizo pública una breve declaración en la que negaban "categóricamente" que el dueño de los Patriots estuviese involucrado en ningún tipo de actividades ilegales.



"Al tratarse de un asunto judicial, no estaremos emitiendo ningún tipo de comentario", señala la comunicación oficial dada por el portavoz de Kraft.



El cargo contra Kraft se ha dado tras estar abierta una investigación relacionada con el tráfico sexual que se ha incrementado en la zona que rodea al Condado de Palm Beach (Florida).



Siempre de acuerdo a las autoridades policiales de Júpiter, al menos 200 personas han recibido ordenes de arresto y se esperan que el número se incremente en los próximos días.



Los agentes del orden explicaron que montaron cámaras secretas en salones de masajes específicos y grabaron en vídeo las interacciones entre los hombres y las empleadas.



Desde que Kraft compró a los Patriots en 1994, el equipo ha ganado seis Super Bowls, uniéndose a la Steelers de Pittsburgh como las franquicias con más títulos en la historia de la NFL.



El pasado 3 de febrero en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta ganaron su más reciente título al imponerse por 13-3 a los Rams de Los Angeles en el Super Bowl LIII.



Kraft, que es viudo, de acuerdo a la revista especializada Forbes, ocupa el puesto número 79 de las lista de los 400 estadounidenses más ricos durante el año pasado con un patrimonio que se le calcula es de 6.600 millones de dólares.



La esposa de Kraft, Myra Hiatt, murió en 2011. Kraft ha sido vinculado íntimamente con la actriz Ricki Noel Lander, de 39 años, desde el 2012, pero sin que ninguna de las dos partes haya formalizado públicamente su relación.