¿Dónde está el Consejo Directivo de Pandeportes?

Bienvenido Brown

La Nota suelta: Pese a la poca divulgación del procedimiento de la Federación Nacional de Natación (FPN), 3 atletas panameños, dos damas, Emely Santos y María Castillo, y un representante masculino, Fernando Carrillo, están presentes en el VII Campeonato Mundial Junior, cuyo escenario en Budapest, Hungría, del 20 al 25 de Ago. 2019 en Piscina de 50 metros. Participan atleta de 14 a 17 años. Emely Santos está inscrita en 2 pruebas, 50 y 100 m Estilo Pecho. María Castillo en 50 metros estilo libre, y Fernando Carrillo, en 100 metros estilo pecho. La piscina es de 10 carriles. En natación clasifican los aletas que ocupan los 16 primeros lugares para avanzar a una de las dos Semifinales. En su primera prueba, martes 20 de agosto, Emily Santos fue 8ª en la Serie N°5 de los 50 Metros Estilo Pecho con 33.24. De América, #6), Herbert Haley, (Can), 32.34. #10), Micaela Sierra, (Uru), #10) 34.00. En el SUMARIO, Emely Santos fue # 27 con su tiempo de 33.24. Fue la mejor posición de atletas latinas. FERNANDO CARRILLO, (Panamá), participó en los 100 Metros Estilo Pecho, el 20 de agosto. Finalizó de # 52), con tiempo de 1:07.37, N°1), Kevin Houseman, 1:00.52. N°2), Josh Matheny, (Usa), 1:00.66. Mejor latino. Andrés Eduardo Puente, (Méx), 1:03.12. De Centro América, José Solís Costa Rica, 1:05.84. En los 100 metros Estilo Libre, como no tiene ese nivel competitivo, MARÍA CASTILLO, (Pan), participó en la Serie N°1), con otras dos damas de su nivel. Castillo fue #1), con 1:03.34. #2), María Muhammed, (Ple), 1:05.39. #3), Kayla Temba, 1:13.14 Sumario Australia #1), tiempo 54.67, #2), USA, 54.99. #3), Rusia, 55.17. Mejor posición de Centroamérica, en los 100 m libres dama. Beatriz Padrón, Costa Rica, con 58.22.

Hoy Emely Santos participa en su última prueba, los 100 Metros Estilo Pecho, va en el carril # 10). Otra latina va en la misma prueba, María Alborocen de Argentina. Al transcurrir dos días de competencias, el Estado de Medallero, refleja 2 doradas para ‘USA' y una de plata. Hungría y España, 1 de oro cada uno. Australia 2 de plata. Rusia, 1 de plata y 1 de bronce. Italia y Canadá 1 de bronce. Espero que los países latinos entren en el medallero.

Tema de hoy: En Panamá y hablo específicamente del deporte ya no hay respeto para la gente pensante y conocedora de la materia por lo que hay especialistas en ‘barnizar' los hechos y entran a formar parte de ese círculo creciente de lo que en este espacio llamo ‘Relacionistas Públicos, y ‘primo-hermanos' de los Mitómanos. Tuve a bien ver un despliegue periodístico con grandes titulares que leía: ‘Pandeportes busca mejorar su imagen', acompañado de una foto ‘jumbo' de su ‘DG' en papel Edwardo Cerda, que fue elegido de a dedo, a raíz de un ‘motín' encabezado por el HD Héctor Brand de El Chorrillo acompañado del entourage de Camilo ‘Madurito' Amado, y por poco el Pres., SE' Nito Cortizo nombra a Damaris (USA$), Young de SD General, pero ante la oposición negociaron por algo aún peor, y fue de nombrar a Mónika Boloboski de ‘SG', una apasionada de ‘Don Dinero', el ‘USD$'. Pese a que el nombramiento de Cerda, por no dejar al Presidente mal, con serios cuestionamiento de CREDIBILIDAD, y conocimientos limitados del Deporte Olímpico fue ratificado, ¿cómo puede mejorar la imagen de Pandeportes? La primera violación de la ley, y insto a CONFEDEPA, a dejar su silencio, es que jueves 15 de agosto 2019, y SE. Don Nito se sentó en la silla presidencial el 1º de julio 2019, y en su ‘Buen Gobierno' se ha ignorado como dije en el Sumario del Coctel de hoy: ‘Se está ignorando los Artículos, de la Ley 50 del 2007 que aún rige el deporte en el país, en los Artículos 5, 6 y 7, que existe el Consejo Nal. de la Actividad, Física el Dep. y la Recreación, y la Preside la Jefa de MEDUCA, su ‘VP', o la persona que designe. Entre las palabras de Cerda dijo: ‘que la institución debe salir del paraguas del Ministerio de Educación, que es una Institución con muchos problemas, que lidie con los más fuerte que es la educación, y tiene mucho por hacer'.

Mientras esto sea ley, tiene que ser respetada. No hay ninguna objeción de que la Fiscalía Anticorrupción, Leyda Sáenz siga investigando, pero no como fue descubierto que parecía un acto parcial que solo tocaba al HD Benicio Robinson, en el periodo que buscaba la reelección y la presidencia la Comisión de Presupuesto de la ‘AN', lo mismo que a Franz Wever. ¿Qué hizo la Fiscal Sáenz con todos los documentos que le fue entregada por el Ex DG, ‘El Cacique' Mario Pérez? Cerda puede disparar toda su demagogia, de que: ‘Confía positivamente en el papel que tendrá Panamá en los JCC de 2022, Lo que no puede hacer, y acorde con su respuesta a la pregunta: ¿'Qué pasará con las organizaciones que tienen proceso de impugnación como en los casos de los bolos, Fútbol Americano y Gimnasía?, quedó por fuera el Bádminton, donde fue reconocido Rolando Villalaz, como presidente'. En la pase legal se está estudiando estos casos'. Estos casos ya fueron tratados por el Consejo Directivo de Pandeportes, y existen actas aprobadas o en discusión por lo que el DG Cerda, lo la incontrolable, ‘SG', Mónika Boloboski, ordenado ya sea por Doña Cecilia Pescao, que controla los pasos de Eduardo Cerda, o el HD, Brands, que controla todo. Cerda faltó a la verdad cuando dijo que el nombramiento de Irving Saladino como DT de Deportes, fue una decisión en conjunto con el Presidente. Se le olvidó que habían hecho una designación, y luego tuvieron que recular cuando el mismísimo Presidente nombró en ese cargo a Saladino, que inclusive lo quería uno de los YES-MAN' del COP, Diego Castillo con ‘0' Credibilidad. Así es.