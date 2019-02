Don Dinero, US$, ‘tragó' nuestra vergüenza dep.

Bienvenido Brown

Dos Notas Sueltas. N°1) Los que comenzaron a ‘bailar la tirinana en un solo pie' porque la Comisión de la Asamblea puso en su agenda el proyecto de ley N° 219 del aún HD Juan B. Moya, que creará la Autoridad Nacional de Deportes en reemplazo del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), informo que en el Orden del Día del primer debate es el Punto #60. Tomen nota de esto. Nota N° 2) Como los HD saben que en Panamá hay una crisis de cultura deportiva, no les importa copiar cualquier proyecto y tratar de venderlo a deportistas panameños. No sé si el HD Leandro Ávila cree que si logra vender cualquier ‘disparate deportivo', a los votantes del distrito de San Miguelito (Circuito 8-6), que seguro que recuerda que en las elecciones del 2014, por el PRD ganaron curules para la AN, Zulay Rodríguez y Raúl Pineda, y él Leandro Ávila sobrevivió por residuo, al superar a Marcos González, del CD. En otra fecha analizaré su anteproyecto de ley para regular ‘La relación de trabajo del deportista profesional en Panamá'.

Tema de hoy. Según mis pesquisas, el jefe del COP, Camilo Amado, tuvo otro día fatal en la reunión del Consejo Nacional de la Actividad Física, el Dep. y la Rec., que preside el ministro de Educación encargado, el Arq. Ricardo Pinzón, que no ha faltado a ninguna reunión. Como la desesperación de ‘Madurito' Amado es el US$, recibió otro NO de los $240,000.00 que está reclamando de los 18° Juegos Odesur, y 23° JCC, Barranquilla 2018, por las fallas en su Informe Económico. Aquí di a conocer el proceder de la letrada y estratega del COP, y creador del TADPAN, Damaris (USD$) Young, que se presentó y pidió cortesía de sala, que se ha perdido el control del número de veces, ahora para objetar que un Club de Tenis de Mesa de Veraguas pueda participar en las elecciones de este deporte, y fue rechazada. Esto pone en peligro la reelección de su ‘pupilo' Emilio Wong, al frente del tenis de mesa.

Confieso que fue un momento de tristeza y de indignación deportiva la alegría de algunos que celebraban la conferencia de prensa convocada por Camilo Amado, jefe del CON de Panamá, y de ‘cantalante' otro ilustre poco conocido en el Olimpismo Panameño, Luis Gaspar Crespo, el supuesto ‘VP' del ‘CO' de los Juegos 2022, en donde SE, el Embajador de Gran Bretaña en Panamá, Damián Andrew Potter, dijo: ‘Estamos en posición de brindar respaldo al ‘CO', y así poder activar la planificación de dichos juegos', señaló el Sr. Embajador. Agregó: ‘Panamá ganó el derecho de organizar estos juegos, (Sr. Embajador, se le otorgó porque ningún otro país la quería), y estamos listos para ayudar con nuestra experiencia. Agregó: ‘Mi Gobierno además de la experiencia como sede de los ‘JO' de Londres 2012, tiene un presupuesto de $5,000 millones de USD$, lo que decidimos que es un riesgo que podemos tomar'. No sé si a SE Potter se le recordó que al COP se le otorgó la sede el 5 de Feb. 2017 en la ‘AG' de la Odecabe celebrada en Barranquilla, Colombia, después de hacer su exposición acorde con el artículo 40 Cap. X de los Estatutos de la Odecabe, hoy miércoles 28 de Feb. 2019, hace dos años y 24 días, y no lo pueden tirar a la ‘letrina' con su oferta supermillonaria según la nota, no solo de $5,000 millones, en adición, según sus palabras: ‘dentro del plan de apoyo, además de lo monetario, agregó que también se puede ayudar en logística y preparación de los atletas y entrenadores panameños para que PUEDAN BRILLAR en 2022. Hizo recordar el plan del desaparecido ‘gurú paisa' Fabio Ramírez, que vendió al COP, para ganar medallas en los JCC 2022. Sr. Embajador Potter, a duras penas tenemos atletas de alto nivel para el 2022, y muchos están y pasarán la edad de retiro de los atletas. Ud. lo verá en los JP Perú 2019.

Como lo único que le interesa al jefe del COP y su entourage es Don Dinero (USD$), además de su condición de meganómalo, se puso su toga de ‘Judas' y dijo: ‘La presentación del Gob. Británico fue muy coherente'. La inacción de este Gob. nos va a poner a correr, pero creo que tenemos aún tiempo para montar unos buenos juegos'. Camilo ahora está criticando a su primo, y aún presidente de la República, Juan Carlos Varela, el mismo que lo ha protegido. El mismo Gobierno que permitió que Fernando Alfaro, ‘DG' del Registro Público, hijo del no muy bendito ‘Rumba Alfaro, que por cuatro (4) años disfrutó de un salario privilegiado de $4,000.00 al mes en Pandeportes, registrara a ‘raja tabla', los Estatutos Express del COP. Critica a su primo JCV', cuyo gobierno permitió que el HM de la ‘CSJ', Harry Díaz, archivara una decisión en su contra, dijo por solicitud de la Procuradora. ( Continuará mañana ). Tomen nota.