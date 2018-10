COI destinará 150 millones de dólares a los JJ.OO de la Juventud Dakar 2022

Según afirmó en una rueda de prensa el suizo Christophe Dubi, director de Deportes del COI, cada país y ciudad auspiciante tiene unos problemas logísticos y siempre se trata de una colaboración gubernamental y del Comité para que "todo salga lo mejor posible".



"El presupuesto está estimado en 150 millones en colaboración con el Gobierno y nosotros", aseveró Dubi.



Todo es posible, indicó el suizo preguntado por unos Juegos Olímpicos africanos, pero admitió que es momento de celebrar la elección de Senegal como país que acogerá las próximas justas de la Juventud y disfrutar de un "momento histórico".



"Senegal no tiene, por ejemplo, una federación nacional de Hockey ni ninguna facilidad para este deporte, hemos hablado con las federaciones y vamos a encontrar la forma para conseguir esas facilidades", destacó.



En julio del próximo año comenzarán a desarrollar un informe de la situación en el país, e insistió en que "todo lo que no existe se puede crear".



El suizo habló en Buenos Aires -que acoge la actual edición de los Juegos de la Juventud desde el sábado y hasta el 18 de octubre- sobre las próximas olimpiadas que se realizarán en Japón en 2020 que uno de los problemas a los que se enfrentan es el transporte.



"No tiene nada que ver con el presupuesto sino con la capacidad logística de transportar personas", subrayó sobre Tokio 2020.



Además, transmitió que el acceso a la isla es muy complicado pero recalcó que no tiene "ninguna duda" de que se conseguirá incrementar la capacidad en este sentido.



"Tenemos todavía un año y medio para programar los detalles y las soluciones para tratar de ahorrar", dijo tras declarar que el último año de organización es el más importante, algo que comprobó en Río 2016.



Dubi estuvo acompañado en el reporte de Mark Adams, director de comunicación del COI.



También puso como ejemplo los actuales Juegos de Buenos Aires, en los que el Comité consiguió reducir los gastos un 40%.



"El programa de deportes se adapta a las condiciones locales", dijo, y agregó que se están utilizando en la capital argentina "instalaciones que ya existen o temporales".



El presidente del Comité Organizativo de PyeongChang 2018, Lee Hee-Beom, hizo público este lunes durante la 133ª sesión del COI que en estos Juegos de Invierno hubo un superávit de al menos 55 millones de dólares.