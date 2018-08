Se debe cumplir con el Art. 27 del DE 599 de 2008

Bienvenido Brown

La nota suelta. La participación y clasificación de atletas latinos de ambos sexos, para las 32 pruebas finales, 16 de cada sexo, en la Liga Diamante IAAF 2018, es otra prueba de la crisis de los países latinos en el atletismo, que a partir del nuevo formato en el 2017, los 8 mejores finalistas, basados en la puntuación, compiten en una de las dos finales. Una el 29 y 30 de agosto 2018, en Zúrich, y la otra, el 30 y 31 de agosto, en Bruselas. Entristece que Alonso Edward, (Pan), ganador de 3 Trofeos Diamantes en el formato viejo, no clasificó para las finales de los 200 metros planos, al estar en la casilla #10 con 6 puntos, acumulados en 2 pruebas. Alex Quiñones, (Ecu), sí clasificó al estar empatado en el 6º lugar con 12 puntos logrados en 2 pruebas. Los latinos hombres que estarán en finales son: Juan Echevarría, (Cub) en Salto de Longitud con 15 puntos en 2 pruebas. Darlan Romaní, (Bra), # 4 en Impulsión de Bala con 19 puntos en 3 pruebas.

En la rama femenina, las clasificadas. Salto con Pértiga: Yarislay Silva, (Cub), #7 con 12 puntos en 3 pruebas. Salto de Longitud, Caterine Ibarguen, (Col), #8 con 6 puntos en 1 evento. Ibarguen también está clasificada, pero de # 1, en Salto Triple con 32 puntos en 4 pruebas. Lanzamiento de Disco. #2, Yaimé Pérez, (Cub), 28 puntos en 4 eventos. #3, Denia Caballero, (Cub), 24 puntos en 4 pruebas. # 4, Andressa De Morais, (Bra), 17 puntos en 4 eventos. Además de un Trofeo de Diamante a cada uno de los 32 ganadores, 16 hombres e igual número a las damas, reciben $40,000.00 cada uno, más $10,000.00 del 1er. lugar; 6,000.00 del 2º, 4,000.00 del 3º, y hasta el 8º, 1,000.00.

Tema de hoy: Un comunicado de prensa de ‘Madurito' Amado dice. ‘La Alcaldía de Panamá tiene el honor de invitarle a la ‘Conferencia de Prensa', (debió decir a una tertulia), con motivo de presentar la Bandera de los Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en la Ciudad de Panamá en el 2022, el martes 14 de agosto de 2018, en el Teatro Gladys Vidal, planta baja del Edificio Hatillo. Trae de calle. Hora: 9:30 a.m.

Este acto es una repetición, pero ahora en casa, del engaño del Alcalde José Isabel Blandón, que uno de sus voceros divulgaba por Barranquilla que era el favorito para ser el próximo ‘Presidente' de Panamá en las elecciones del 2019. Aquí alerté de la seriedad de la Clausura de los JCC, y ustedes lo pudieron ver en su totalidad en ESPN Deportes. Solo el Alcalde Blandón estaba en la tarima, con el de Barranquilla, Alejando Char, y el ‘Presidente' de la Odecabe Steve Stoute. Blandón estaba tan ‘fuera del vuelo correcto', que al hacer uso de la palabra, agradeció a la guía. En la tarima no estaban ni ‘Madurito' ‘El Cacique' Pérez, y los ‘turistas' que llevó el Alcalde para su ‘show' político con los Jefe de Misión, repitiendo su falsedad. Seguro que estarán presentes los directivos de la CCIAP, que se han convertido en patrocinadores del TADPAN, y como ‘Don Dinero $, es su prioridad, les interesa que no haya Villa CA y del Caribe, sino que los atletas se hospeden en Hoteles. La vida y seguridad de estos atletas son ‘secundarias'.

Basta de media verdades Blandón y diga dónde se construirán las obras deportivas para lo ‘24° JCC, Panamá 2022. ‘El Cacique' Mario Pérez que aspira a un cargo político, estará dejando la DG de Pandeportes a finales de 2018, y en esta oportunidad, debe obligar a las Federaciones y Asociaciones Deportivas, que recibieron fondos para asistir a los 23° JCC, Barranquilla 2018, a cumplir con el Artículo 27 del DE 599 que reglamenta la Ley 50 que rige el deporte, y Dice: ‘Luego de eventos, y torneos nacionales e Int., las Federaciones y Asociaciones, deben entregar a Pandeportes, los Informes de la relación de gastos, así como los resultados, estadísticos y la evaluación técnica en un plazo no mayor de cinco (5) días calendarios'. No se debe permitir el conformismo, y falacia del COP, de que la actuación de Panamá en los 23° JCC 2018, con 3 de oro, 5 de plata y 5 de bronce, total 13 medallas, supera la de los 18° JCC, Maracaibo 1998, que no era cierto, ni con más méritos. Se ganó 3 de oro 6 de plata y 5 de bronce. No se dijo que 2 de las 3 de oro fueron ganadas por Eileen Coparropa en 40 y 100 metros libres en natación. En esa época no había apoyo económico a los atletas como a partir del 2014. Otro detalle importante, en 1998 se compitió en 16 disciplinas deportivas, y en Barranquilla 2018 en 23 deportes. Ojalá ‘El Cacique' Pérez, cumpla su palabra de dar los fondos a las federaciones, y no a ‘Madurito' para repartirlo a los que lo respaldan. Tomen Nota. Así es.

