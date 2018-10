Más datos del atletismo de los III JOJ, 2018                                                       

Bienvenido Brown

Dos notas sueltas: N°1). Comienzo hoy citando uno de los consejos de Mahatma Gandhi que dice: “Lo más atroz de las cosas mala de la gente mala, es el silencio de la gente buena”. Pues, con una semana de antelación, según mis pesquisas, se le informa al Ministro de Educación, que preside el Consejo Directivo de Pandeportes, de la reunión convocada por el DG de Pandeportes, acorde con el Punto 3 del Artículo 12 de la Ley 50 de 2007 que rige el deporte, (Son funciones del DG, convocar las reuniones del Consejo Nal. De la Actividad Física, el Dep. y la Recreación). El ministro encargado del Meduca, Ricardo Pinzón, fue informado de la convocatoria del martes 16 de Oct. de 2018.

El Punto l del Art. 7 de la Ley 50 dice: “que la preside el Min. de Educación, ‘VM’, o funcionario que designe”. El Ing. Pinzón no hizo su tarea, por lo que no hubo reunión del Consejo en este momento crucial. En esta sesión Camilo ‘Madurito’ Amado, estaba por presentar una carta al Consejo, para que aprobaran una Resolución para otorgar un reconocimiento vitalicio de $500.00 al mes a la atleta Marissa Thompson del Ecuestre, por haber ganado una medalla de oro, en los III JOJ en Buenos Aires, 2018. Con una explicación absurda e incoherente, trató de justificar lo que no es cierto, porque dicha presea fue ganada como parte del Equipo Mixto de Norte América, y solo cuentan las medallas que los atletas ganen en la pruebas individuales. En el caso de Thompson, finalizó de N° 15 porque en la Ronda Final cometió 8 faltas. La de bronce fue ganada por Pedro Espinosa, (Hon). El Medallero de los III JOJ 2018, refleja al Equipo Mixto con 11 preseas de oro, 11 de plata y 11 de bronce. La Letrada Damaris (USD$), Young no le dijo a ‘CA’, que en Derecho Romano se dice “dura lex, sed lex’. En español significa: Dura ley, pero, ley.

Nota N2), La judoca Miriam Roper, ganó medalla de bronce en los 57 kilos en el ‘Gran Prix, Cancún México, 2018, del 12 al 14 de octubre 2018. Compitió en el Pool #2. Derrotó a Sanne Verhagen, (Hol), y perdió con Rafaela Silva, (Bra). En el Repechaje, Roper, (Pan), venció a Ohal Loredana (Rou), y a Stefan Corina, (Rou), y gano bronce. Silva (Bra) ganó la dorada. En 52 kilos damas, Kristine Jiménez, (Pan), perdió su 1er. combate contra K. Prenkowska, (Pol), y fue eliminada. En los 60 kgs. varones, Bernabé Vergara, (Pan) perdió contra Denis Preciado y fue eliminado.

Cuba ganó 2 de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Bra. 1 de oro, 3 de plata y 7 de bronce. Arg. 1 de oro. Todo esto enciende una ‘luz amarilla’ de advertencia, de lo que podría suceder en el Judo, en los XVIII JP del 28 de julio al 11 de agosto del 2019, en Lima, Perú. Es decir, dentro de 9 meses. Tomen nota de esto.

Tema de hoy, en el atletismo de los III JOJ, el atleta Nazareno Sasia, del país anfitrión, (Arg), continúo el desfile de preseas doradas, para los atletas latinos que estuvieron ausentes en la natación. Ganó oro en Impulsión de Bala con 21.25 metros. Plata, (Chn), Xing Jo, 20.89. Bronce, (Ita), C Musci, 20-02. En Salto de Longitud, varones, oro Alcides Lescay, (Cub), con 7.89 metros. Plata, (Aus), Joshua Cowlen, 7.82 metros. Bronce, (Jap), Kiki Wada, 7.66 metros.

En 5,000 metros Marcha, Oscar Patín ganó oro para Ecuador, con tiempo de 20:13.69. Plata Suraj (Ind), 26:23.30. Bronce, Jan Moreu, (Pur), 20:28.02. Lanzamiento de Martillo damas: Oro, Ukr), 72.08, # 2), (Egp), 66.50. #3), Alegna Osorio, (Cub), 63.31 metros. En 100 metros/Vallas, damas; oro, Grace Stark, (Usa), 26.14. Plata, Sophie White (Aus), 26.40. Bronce. Ackera Nugent, (Jam), 26.41. En 800 metros planos damas. Oro, Keely Small, (Aus), 2:04.76. Plata: Ma. Alhing, (Usa), 2:05.23. Bronce, H, Hirut (Eth), 2.06.25.

En la última fecha del atletismo, (martes 16 de Oct), Jordán A. Díaz, (Cub), ganó oro en Salto Triple con 17.04. Esto elevó hasta hoy, a Cuba a 4 preseas doradas y 2 de bronce. En el Medallero General, hasta la hora de hilvanar estas líneas, 66 países por lo menos tenían 1 medalla de bronce. El latino mejor clasificada, era Argentina, 9 de oro, 6 de plata y 6 de bronce. USA de América, 4 de oro, 5 de plata, y 6 de bronce. Col., 4 de oro, 3 de plata, y 3 de bronce.

Ven. 2 de oro, Bra, 4 de plata, y 6 de bronce. Ecu. 1 de oro. 1 de plata y 1 de bronce. Rep. Dom, 1 de bronce. Méx, 3 de oro, 2 de plata, 6 de bronce. De Centro América, el único país que tiene medalla es Honduras con la de bronce en Ecuestre de Pedro Espinosa. Costa Rica, Hon., Gua., Nica., Esa., y Pan., no tienen medallas. No se gana medallas en eventos mixtos con otros países, sino en pruebas individuales. Tomen nota de esto. Así es