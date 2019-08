¿Costo total de 4 preseas de bronce en los JP?

Bienvenido Brown

Se ha ignorado por completo que cuando Panamá, con una trayectoria en la natación y el atletismo, los dos deportes que reparten la mayor cantidad de medallas en JO y JR, y fue la mayor cantidad de atletas por deporte que viajaron a Lima y no ganaron medallas. Natación 9 atletas. Damas: (5) 1) Emely Santos, (abusaron de este prospecto de 14 años que aún no tiene ese nivel). 2), Carolina Cermelli. 3), Caterine Cooper. 4), Nimia Murúa. 5), Ireyra Tamayo. El nivel de estas atletas el del CAMEX Y CCCAN. Hombres. 1), Edgar Crespo de 30 años, que ya debe pensar en el retiro pero el deporte es su modus vivendi. Cuenta con ‘RP', y patrocinadores. Piensa en ir a los JO de Tokío. 2), Isaac Beitía, prospecto pero tiene su tope. 3), Tyler Christianson, un prospecto, que están inflando, y 4), Hernán González. En Atletismo, 8 atletas fueron a Lima, Perú, y no se ganó ni una de bronce. DAMAS. (5). 1), Nathlie Aranda, (buen prospecto. Tuvo una buena actuación en salto largo) .2), Rolanda Bell. Ya no da más, y la edad está encima. 3), Aixa Middlenton ya no da más, y tiene edad de retiro. 4), Gianna Woodruff, en 400 con Vallas, está repleta de atletas de alto nivel. 5), Andrea Ferris, de edad debe acogerse al retiro. Ya no da más. HOMBRES (3) 1), Yassir Cabrera tiene limitaciones y ha llegado a su tope. 2), Alonso Edward, que ha llegado a su tope. No tiene preparación académica, y sigue viviendo de una actuación en 2009, de su presea de plata en 200 mts. planos, en el CM en Alemania. 3), Virjilio Griggs que vive en USA, y llegó a su tope en los 100 y 200 mts. planos. El Atletismo necesita un programa serio de detección de talentos. El último ejemplo de hoy. El Tiro Dep. , sin lugar propio para practicar, y armas de vigencia expirada, con atletas masculina la mayoría sobre los 50 años, llevaron a 5 hombres, sin una damas, a Lima Perú, y reiteran que es hora de dar paso a la generación del relevo, y ni siquiera pensar en los 32° JO, Tokio 2020.

Como S.E. Laurentino Cortizo Cohen sabe poco del Deporte Olímpico, ya el Mitómano ‘Madurito'Amado lo convenció que fue una hazaña ganar 4 preseas de bronce en los 18° JP, Lima, Perú, 2019. Declaró al diario Metro Libre : ‘que ya está trabajando en un plan en la PRESIDENCIA de la República (no es un técnico ni de platillos), para dar seguimiento y en la preparación de estos cuatro atletas. En mi escrito del martes 13 de Ago. 2019 dije de Kristina Jiménez que ganó bronce en judo de los 52 kg, en los JP dije: ‘Desde su actuación en los 23° JCC, Barranquilla, 2018, recibe un apoyo económico de $2,000. Al mes. Miryam Roper de los 57 kilos, recibe apoyo de $4,000, más gastos extras.

Alvis Almendra, que ganó bronce en Lucha Greco, en los 87 kg en Lima, 2019, recibió un apoyo económico de $3,000 al mes, hasta el presente. Héctor Cención, medalla de bronce en kata individual en Lima, 2019, recibe un apoyo económico mensual de $1,100.

‘Madurito' agregó: ‘Hay que dar apoyo económico a los demás atletas podrían competir en las clasificaciones para Tokio 2020 y los Juegos del 2022, en Panamá'. Si un atleta demostró que no tiene NIVEL DE JP, no se debe derrochar dinero en torneos clasificatorios para los 32º JO de Tokio, del 24 de julio al 9 de agosto 2020.

En tan corto tiempo no se puede formar un atleta de ese nivel. Dijo hay que dar más apoyo económico a los cuatro atletas. Esto está sirviendo a ‘Madurito' Amado de escudo para no dar el costo total de cuatro preseas de bronce.

Las personas con funciones dudosas que se alojaron en la Villa de los 18° JP. El número total que acreditaron para los JP. Costo total, viáticos. etc.

Hay algo a un más escandaloso que está ocurriendo, en el ¡Buen Gobierno! del Pres. Cortizo Cohen que no incluye al Deporte, en su Código de Conducta de No mentir. No hacer trampa. No robar. Según mis pesquisas, CO-Pandeportes bajo el mando solo en palabras por Edwardo Cerda, pero quienes dictan lo que hay que hacer son MÓNIKA BOLOBOSKI ‘SG', y una dama que se LLAMA CECILIA PESCAO, que es la asesora de Cerda.

Hay voces que dicen que el nombramiento de ANÍBAL ORTEGA, de Aguadulce, de ‘DT' DE DEPORTES. Su Currículo: MÁSTER en Adm. Dep. No sé si son los de España, o de los Cursos de la Letrada del COP, Damaris (USD$), Young. No habla de su experiencia práctica, que es importantísimo. Luego recularon y hay probabilidades de que no va. Es alarmante la preocupación de funcionarios POR LA BOTADERA. Según mis pesquisas, el célebre ERIC PONTÓN es el que ubica los cargos donde puede destituir al ocupante.

¿Quién es Pontón? Trabajó en el Min. de Relaciones Exteriores. También trabajó con la Fepafut. Rolo González lo trajo a Pandeportes, para trabajar con Bob Arango. Luego quedó en la Adm. de ‘RMB'. Luego lo recogió ‘El Cacique' Mario Pérez, y fue su hombre de confianza. Como aquel refrán ‘Rey Muerto, Rey Puesto'. Ahora está con Eduardo Ceda. Ya botaron a Damaris Ruiz,' SD' Administrativa. Botaron al Jefe de Compras. También a SD Técnico. Hay más. Tomen nota de esto.