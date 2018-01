Comité Paralímpico de Panamá apunta hacia los Parapanamericanos de Lima 2019

"Los paracentroamericanos son el primer paso del ciclo de los paralímpicos. Ahora los atletas se alistan para sus clasificaciones hacia los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019", señaló Fashka.



Agregó que "gracias a Dios se dieron los resultados que se esperaban en estos Juegos y le dimos la sorpresa a muchos".



Sobre el apoyo a los atletas en lo económico la dirigente señaló que no es mucho, pero se hace el trabajo.



"El apoyo no es tan fuerte a nivel económico, pero hacemos lo que podemos. Intentamos siempre tenerlos al día con su alimentación, implementación, entrenadores, entre otros menesteres. El movimiento Paralímpico es nuevo en Panamá y va creciendo cada día más", comentó.



En cuanto instalaciones deportivas en el país para los atletas paralímpicos, Fashka señalo que "todos los atletas, tanto paralímpicos como convencionales, sufren por la falta de instalaciones deportivas en el país".



"Gracias a Dios es un tema que se está tratando, esperamos que luego de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2022 en Panamá, vengan mejores cosas y podamos hacer las mismas accesibles para todos", indicó.



Fashka manifestó que el triunfo de Panamá en Nicaragua lo vivió en lo personal "con muchas emociones porque había muchas cosas qué vencer antes de darse las competencias, pero gracias a Dios todas se fueron solventando".



A nivel deportivo fue "un gran éxito a nivel nacional, porque es algo que no se había logrado en el país, para nosotros es un paso a las estrellas", apuntó.