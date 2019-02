Clasificatorio del Taekwondo para los JP, 2019

Bienvenido Brown

bienve9120@yahoo.com



Dos notas sueltas. N°1) Complace que dos de los 11 ganadores del Tour Mundial Bajo Techo 2019, fueron latinos. En la rama femenina, Yulimar Rojas de Venezuela ganó el Salto Triple damas, y Juan Miguel Echevarría de Cuba, en Salto de Longitud masculino. Cada uno recibió el bono de $20,000.00 para los ganadores. Otros ganadores de América fueron Nathan Strother de USA en los 400 metros planos, y Jarret Eaton en 60 metros con vallas. El país más dominante fue Etiopia, con dos triunfos en la rama femenina, de Alemu Habitam en los 800 metros planos, y Nota N°2. Como preámbulo para dar el enfoque del escrito de Jean Pierce Ríos López de el TADPAN y su independencia dí a conocer cómo fue creada por Damaris Young, la Letrada y Estratega del COP que aún preside Camilo Amado, y que carece totalmente de credibilidad y principios éticos en el Deporte Olímpico de Panamá. Dice Jean Pierce: ‘Este precedente lo traigo a colación ya que ha sido obviada por el Comité Olímpico de Panamá ya que crea mediante resolución emitida por el COP el 18 de diciembre del 2014 el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Panamá, dirigido por una junta directiva a la cual se le denomina ‘Comisión de Arbitraje Deportivo', compuesta por siete miembros electos por el COP por un periodo de cuatro (4) años.

Si bien es cierto, el Tribunal Superior Suizo, puso en tela de duda la independencia del TAS, en cuanto al COI como parte del proceso sometido ante el CAS y esto es mencionado, ya que en el caso panameño, si en un momento determinado el COP quiera resolver una controversia en dicho tribunal, se generaría mucha desconfianza en cuanto a la decisión o Laudo, (fallo) final, aunque los árbitros sean asignados por las partes, ( a esto debo agregar que la autora del Tadpan, Damaris (USD$) Young, a la vez es abogada de una de las partes, y consta en el Consejo Directivo de Pandeportes es la que más apelaciones a hecho) toda vez que: a)-El COP es quien crea dicho Tribunal, y b), los miembros de la Comisión de Arbitraje Deportivo son elegidos por el COP y les dan la facultad de elegir el listado de Árbitros que estarán a disposición para dirimir los conflictos que surjan en la comunidad dep. panameña, (Continuará).

Tema de hoy. El Campeonato clasificatorio de Taekwondo para los 18º Juegos Panamericanos Lima 2019, será del 7 al 10 de marzo 2019, en Santo Domingo, Rep. Dominicana. Solo permite competencia en pesos olímpicos, a esto hay que agregar que únicamente puede ir un atleta por selección nacional en cada peso. Los pesos olímpicos damas: 49, 57, 67 y +67 kilos. Varones: 58, 68, 89 y +80 kilos. Para Kyorugi (Combate) hay 109 plazas disponibles, y para Poomsai, (defensa y ataque) 31 y para Taekwondo 48. En combate hay espacio para 48 hombres y 44 mujeres. Hay ocho (8) pases libres para Perú por ser país sede. Hoy estamos a domingo 24 de febrero, indicando que faltan 11 días y hay poca divulgación de la participación panameña en el certamen, y espero que Martín Peterson que es el nuevo presidente de dicha federación, divulgue los nombres de los atletas que viajarán a Santo Domingo. Para los 23° Juegos CA y del Caribe, celebrados en Barranquilla, Colombia del 19 de julio al 3 de agosto 2018, Panamá logró una medalla de plata femenina de Carolena Carstens, que aún no han explicado el por qué compitió en los 53 kilos, no así 57. Fue superada por la cubana Tamara Robles que no estaba clasificada entre las mejores atletas de ese peso. #1), México ganó 8 de oro, 7 de plata y 5 de bronce. #2), Cuba, 6 de oro 1 de plata y 2 de bronce. #3), Colombia 3 de oro, 2 de plata y 8 de bronce. Panamá quedó debajo de Costa Rica que ganó 3 de plata y 4 de bronce. Guatemala 3 de plata y 2 de bronce.

En Nov. 2018 los medios dieron a conocer que la ‘super-estrella' Carstens, medalla de plata en los 18º Juegos Odesur 2018, y los 23° JCC, Colombia 2018, sufrió una lesión grave en su rodilla izquierda y fue sometida a una intervención quirúrgica en USA. Se dice que está atleta tiene una Beca de SO' para los JO de Tokío, 2020. ¿Cuál es su estatus en cuanto a los 18° JP.Perú 2019?. En los JCA y del Caribe, hay una diferencia, ya que las damas compiten en más categorías, o sea, 46 , 49, 53, 57, 62, 67 y 73 kilos. Los hombres en 54, 58, 63, 68, 74, 80, 87 y +87 kilos.

Aún recuerdo ese esfuerzo extraordinario por la entonces DG de Pandeportes, Fary Levy, que logró eliminar la dualidad de dirigencia del Dr. Barragán y Peterson. Opino que no debe al mismo tiempo, ser presidente de la Federación de Taekwondo, y funcionario de la DT de Deportes, y no sé si aún vinculado a otros clubes. Tomen nota. Así es.

COCTEL DEPORTIVO