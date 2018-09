Cero Informe Téc. y Económico de los 23° JCC

Bienvenido Brown

La nota suelta. Muchos no lo saben, por lo que pongo a mis lectores al tanto de que en Lima, Perú, ahora bajo su nuevo nombre, Organización Deportiva Panamericana, (ODP) en español, y ‘Panam Sports' en inglés, no sé el propósito de su nuevo Presidente, Neven Iván Illic Álvarez de Chile, que con el voto de Camilo ‘Madurito' Amado, ganó la presidencia en la 2ª vuelta, 26-25 a Joaquín Puello, (Dom). Quizás cree que con este ‘nuevo look' puede borrar la imagen de Don ‘MVR', (q.e.p.d.), que presidió la Odepa, ahora ODP, desde 1975, y ACNO desde 1979. Con todo respeto, Illic Álvarez, aunque le deseo el mejor de los éxitos, usted no reúne las cualidades dirigencial de Mario Vázquez Raña, apodado en los círculos del Olimpismo era apodado ‘el presidente de presidentes'.

En Lima, Perú, sede de los XVIII Juegos Panamericanos del 26 de julio al 11 de agosto de 2019, se celebró la 56ª ‘AG' de la ahora ODP, entre el 4 al 6 de Sep. de 2018, con la asistencia de 250 delegados de los 41 CONs de América. Según mis pesquisas no asistió el jefe del COP, Camilo ‘Madurito' Amado, por estar en recuperación de la intervención quirúrgica en un ojo. Los asistentes a esta ‘AG' son el Presidente, Amado, y la ‘SG', Estela Riley. En ausencia del Presidente lo reemplaza el ‘VP', que es Elmer Ortiz, que preside la Fepat. Como hay ‘dictadura' en el COP asistió el Tesorero José Álvarez que preside la Asociación de Bolos, y de ‘ñapa', Damaris (USD $), Young, que es una funcionaria administrativa bien pagada, y no miembro del COP. No la permitieron hospedarse en el mismo hotel reservado para los delegados de los CONs. ¿Hasta cuándo hay que tolerar esta figura dañina para el COP?.

Tema de hoy. Definitivamente que la ‘camisa' de presidir Pandeportes le está quedando, muy ancha a ‘El Cacique' Mario Augusto Pérez, que le queda un par de meses en ese cargo antes de retirarse para sus quehaceres políticos. Definitivamente la dirección tanto de Pandeportes, COP, y federaciones en la mayoría de los casos, deben ser parte del NO a la reelección. El título principal del escrito de hoy, titula: ‘Cero Informe Técnico y económico de los 23° JCC'. Sumario: ‘Fueron del 19 de julio al 3 de agosto de 2018, en Barranquilla, Colombia. Hoy, (lunes 10 de Sep.), cumplen 38 días de su clausura'. Pese a que el COP afirmó al TAS/CAS que su elección del COP en Dic. de 2012, fue en base a los Estatutos de 1970, modificado el 7 de Dic. de 2006, y el Artículo 39 dice. ‘Informe del Presidente y Tesorero, de toda la delegación a los JO y Regionales, deberán rendir al COP, (Asamblea), un informe detallado sobre la participación de dichas competencias'.

‘Presentar un balance de los gastos efectuados, a más tardar 30 días después de su regreso a Panamá. También deben rendir un Informe en el tiempo indicado anteriormente, los delegados y entrenadores de los respectivos deportes'. Esto fue eliminado en el Estatuto Express del COP, avalado por su ‘Hado Padrino, Peré Miró Sellares, uno de los responsables del desastre del CON de Panamá. Ya han transcurrido 38 días, y lo que sí está haciendo ‘Madurito' en forma descarada, es recurrir a ‘Cajero Automático', Pandeportes, exigiendo más dinero, sin decir qué uso dio a los casi $300 mil que recibió de Pandeportes a pocos días de viajar a los 23° JCC. Uso de los fondos de ‘SO' del COI, , y el llamado ahora, Organización Deportiva Panamericana, en reemplazo de Odepa. Lo censurable es que ‘El Cacique' Mario Pérez, tiene un recurso en el Art. 27 del DE 599 que reglamenta la Ley 50 que rige el deporte.

Dice: ‘Luego de los eventos y competencias nacionales e internacionales las federaciones deberán proporcionar a Pandeportes los Informes relacionados a los gastos, así como los resultados, estadísticos y la evaluación técnica de los mismos, en un plazo no mayor de cinco (5) días calendarios. Además deberá proporcionar a Pandeportes, el listado actualizado de sus miembros afilados'. Con una Asesoría Legal de ‘a real y medio', todos se ríen de ‘El Cacique', y le piden más dinero para pasear. Según mis pesquisas, su asesor Alberto Barrera, que en este espacio he censurado en repetidas oportunidades, estuvo en Barranquilla, junto con el ‘DT' De Deportes. Como es versado en presentar evaluación estadística; lo habrá hecho de los 23° JCC. Si lo hizo: ¿por qué lo esconde y no se ha divulgado?. NOTA FINAL. Histórico, Caterine Ibarguen, (Col), oro el Salto de Longitud para América, y los latinos, en la Copa Continental 2018, con 6.93 mts. Ibarguen también ganó oro, en Salto Triple con 14.76 mts, Premios, $60.00.

