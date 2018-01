Un buen ejemplo del CON de los Estados Unidos

Bienvenido Brown

bienve9120@yahoo.com



La nota suelta. Mientras el jefe del COP, Camilo Amado, Tesorero de la Odecabe, estaba en la Asamblea General, en Barranquilla, Colombia, donde el Comité Organizador de los XXIII JCA y del Caribe a celebrarse, del 19 de julio al 3 de agosto de 2018, con 37 países y aproximadamente 5,850 atletas, explica ba los avances de la construcción de las obras principales, etc., el ‘dictador’ del COP, aprovechó la oportunidad para otra de sus acostumbradas falacias sobre el ‘avance’ de los preparativos de los XXIV JCC, Panamá 2018.

Como todos los que forman parte de su entourage están contaminados con la misma ‘virus’, las medias verdades, la Jefa de Comunicaciones, informó que el presidente del ‘CO’ de dicho Juegos solo en papel, el desacreditado Henry Pozo, y parte de su equipo de trabajo se reunieron con la Odecabe en Barranquilla, para presentar el avance del proyecto.

Haciendo mis pesquisas, pude confirmar que no tomaron en cuenta al cubano Alberto Barrera, que preparó el documento que presentaron en Feb. de 2017 en Barranquilla para lograr la sede. Al parecer el que manda es el ‘gurú’ colombiano Fabio Ramírez, y no se atreven a decir que será el DT de los 24° JCC 2022. Mientras dicen que la delegación panameña en Barranquilla continuará sosteniendo reuniones a lo largo del año como parte del trabajo que se requiere para dejar el nombre del país en alto, y a la vez en pro de los atletas panameños”, y el desacreditado presidente de la Odecabe, Steve Stoute, creía todo, informo de un tema de nunca acabar.

La piscina Eileen Coparropa que supuestamente fue cerrada por casi un año para remodelaciones y reparación, con los $800 mil que el Ex DG de Pandeportes, Javier Tejeira dejó para ello, está presentando problemas nuevamente de mantenimiento. El ‘Cacique’ Pérez, y su improvisado DT de Deportes, se hacen el ciego.

Pues, del viernes 26 al domingo 28 de enero, se debió celebrar un torneo evaluativo, convocado por el no muy bendito Alexander Chí, ‘dictador’ de la Liga Provincial de Panamá, y se tuvo que posponer porque el agua de la piscina no presenta las condiciones para esto, o sea, está ‘VERDE’. Los salvavidas dicen que no hay cloro, y la bomba no está funcionado. Qué vergüenza estimados lectores. Los colegas no comentan de esto. Así es.

Al tema de hoy. En este espacio no puedo dejar de comentar, lo que quizás representa el abuso más trágico de atletas que fue establecido en el XIII Congreso Olímpico, en el 2009, en Copenhague, Dinamarca, y reiterado en la Agenda Olímpica 2020, aprobada en el 2014: “Todos los atletas están en el Corazón del Movimiento Olímpico”.

Las Recomendaciones 15 al 18, están dirigidas a proteger a los atletas. Gracias al periodismo investigativo que en este Diario, La Estrella de Panamá viene rindiendo una labor extraordinaria; gracias a este tipo de periodismo que está ausente e invisible en el firmamento deportivo de Panamá, y reemplazado por ‘copiar y pegar noticias’, el periodista Tim Evans, Reportero del ‘Indianápolis Star’, pese a que fue presionado para parar su investigación, como ocurre en algunos casos en Panamá, ya que se trataba de una ‘vaca sagrada’ de la Gimnasia, llamado Larry Nassar, pudo comprobar con pruebas, su abuso sexual a cientos de atletas de este deporte.

Tim Evans logró entrevistar al Dr. Nassar, y pese a su arrogancia y prepotencia, pudo comprobar su abuso. Frente a lo que parece ser uno de los mayores escándalos de abuso sexual en el deporte de ‘USA’, Lawrence Probst, que preside el CON de USA desde el 2008, y aún recuerdo porque estuve presente en la 125ª Sesión del COI, en el 2013, en Buenos Aires, Argentina, donde Thomas Bach fue elegido el 9º presidente del COI, Probst fue elegido Miembro del COI, ipso facto, procedió a drenar la ciénaga de la FedeGimnasia, presidido por Paul Parilla, VP

Jay Binder, y Tesorera, Bitsy Kelley, por su evidente complicidad con el abuso de Larry Nassar, médico del equipo por casi dos décadas, quien no tuvo otra alternativa que aceptar los cargos por ese delito en siete de las más de 120 denuncias en su contra. Las niñas inician la práctica de este deporte a temprana edades.

Su abuso fue inclusive contra campeonas olímpicas como Simón Biles, Aly Raisman, McKayla Morony, etc.

Quisiera leer el punto de vista de los colegas locales que publican las actividades de las niñas que practican este deporte. Además, la de ‘Madurito’ Amado y su esposa, que juntos dirigen la FedeGimnasia. Tomen nota.