Brady y Patriots comienzan con trabajado triunfo ante Texans

Brady lanzó para 277 yardas y tres touchdowns, conectándose con el ala cerrada Rob Gronkowski para 123 yardas y una anotación que dejó a los Patriots, actuales campeones defensores de la Conferencia Americana (AFC), con la primera victoria.



Brady y Gronkowski, quienes se plantearon la posibilidad de retirarse durante la temporada baja, se conectaron siete veces, incluyendo un touchdown de 21 yardas tres jugadas después que el pasador de los Texans Deshaun Watson perdiera un balón en la yarda 19 del equipo de Houston en la primera jugada ofensiva de su equipo.



El receptor abierto Phillip Dorsett y el corredor James White también atraparon pases de anotación de Brady, de 41 años, actual Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL.



Watson, quien se perdió los últimos nueve juegos la temporada pasada por un desgarre de ligamento cruzado anterior, completó 17 de 35 pases para 176 yardas, una anotación y una interceptación.



Tuvo problemas para mover el equipo en los primeros 40 minutos, sumando apenas un par de series de gol de campo antes que el corredor Alfred Blue anotara en un acarreo de 1 yarda para poner el marcador 24-13 en los últimos dos minutos del tercer cuarto.



Un despeje no asegurado de Riley McCarron de los Patriots con menos de cinco minutos por jugar preparó el pase de touchdown de 5 yardas a Bruce Ellington y redujo la diferencia a 27-20.



Pero después de recuperar el balón en su yarda 1 con 43 segundos por jugar, los Texans no pudieron pasar del medio campo ante la gran defensa que presentaron de nuevo los Patriots, que mostraron un equipo equilibrado y compacto.



Con Julian Edelman cumpliendo una suspensión de cuatro partidos por violar las políticas de abuso de sustancias de la liga, Dorsett atrapó siete pases para 66 yardas, incluyendo una anotación de 4 yardas en los últimos segundos de la primera mitad para poner el marcador 21-6.



White tuvo cuatro recepciones para 38 yardas, incluyendo una anotación de 12 yardas.



Lamar Miller tuvo 20 acarreos para 98 yardas con Houston, que tuvo de vuelta de sus lesiones a Watson, el liniero defensivo J.J. Watt y el apoyador Whitney Mercilus. Watt tuvo dos apresuramientos al pasador, pero no pudo capturar a Brady.



De hecho, fue Watson quien sintió más la presión de la defensa de los Patriots.



El mariscal de campo de segundo año, que lanzó para 301 yardas en la derrota 36-33 ante los Patriots el año pasado, en su segundo inicio en la NFL perdió una entrega con Miller en el primer cuarto, dejando la mesa puesta para el primer touchdown de los Patriots, que no perdonaron con la oportunidad que tuvieron de conseguir la anotación