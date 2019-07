Boxeo debuta el 27 de julio en los JP

Bienvenido Brown

Dos Notas Sueltas. N°1) Hoy voy a compartir con ustedes, selectos lectores, la actuación de la HD Zulay Rodríguez, VP de la Asamblea de Diputados, sus palabras en la Asamblea de ratificación de EDUARDO CERDA, de DG de Pandeportes, según mis pesquisas, que por un ‘motín' de última hora, con el HD Héctor Brand de El Chorrillo, acompañado por el entourage de Camilo ‘Madurito' Amado, Jefe del COP, que hizo que el Pres. S.E. Cortizo Cohen, desistiera del nombramiento que tenía, y no solo aceptó a Cerda, ignorando el consejo sano de este servidor, de que en este momento donde el deporte, y en especial Pandeportes está cuestionado, no se debía nombrar a un APRENDIZ, y con signo de interrogación de credibilidad. No solo nombró a Cerda, sino estuvo por profundizar su ‘desliz deportivo' nombrando a la Letrada del COP, Damaris (USA$) Young de ‘0' credibilidad en el deporte, y las objeciones lo hizo cambiar, pero solo fue de nombre porque nombró a MÓNIKA BOLOBOSKI, mano derecha del Jefe del COP, de ‘SG', donde estará laborando en Pandeportes y a la vez en el COP.

He aquí las palabras de la HD Zulay Rodríguez: ‘Cinco federaciones: 1) la de Gimnasia. 2) Bolos. 3) Balonmano. 4) Tenis de Mesa. Bádminton que fueron elegidos ILEGALMENTE. No me he metido, pero sí tenemos un periódico de la 12 DE OCTUBRE que dice que rinde cuenta, y me saca cada rato unos $100,000.00, que gracias a Dios no recibí un centavo, pero eso no lo publica, que renuncié por los trámites burocráticos, y me desvinculé totalmente. Pero ese periódico no dice nada de MÓNIKA BOLOBOSKI que está ligada al MOVIMIENTO AMARILLO, y va a creer la Flor que por qué no le PIDA CUENTA a su amiga Mónika Boloboski, y le pida al Periódico de la 12 de octubre, ¿por qué no investiga a su amiga Boloboski? Botaron a una de sus fichas (Damaris Young) que ha manejado fondos MILLONARIOS (USD$). Y le voy a pedir públicamente al recién nombrado Edwardo Cerda, DE de Pandeportes, que le acaba de decir. Soy una persona que va de frente y sé de los ataques que me van a venir el día siguiente por decir las cosas.

Criticar o darle mi voto o abstenerme de votar porque esa señora que tuvo una afiliación política en particular. Esta señora Mónika Boloboski, quedó en la Secretaria General de Pandeportes, estuvo y está dentro de la ‘JD' del COP, que fue criticada por su momento por el padre de Irving Saladino (agrego ahora Saladino es uno de los YES-MAN del COP), porque sabe que se manejaron millones de dólares, y nadie hizo ninguna auditoría a esa señora, y sus colaboradores, entre ellos, CAMILO AMADO VARELA, que tiene el control del COP. Ellos pretenden reelegirse en sus Juntas Directivas, y seguir manejando como hicieron con algunas federaciones los canales de IMPUGNACIÓN, y ayudaron a poner a PERSONAS DE A DEDO, de la administración pasada'.

Antes de terminar quiero darle un consejo al HD JUAN DIEGO VÁSQUEZ, que lo felicito por ser su dinamismo por ser de la generación del relevo, pero para no DARLE EL APODO DE ‘METICHE', porque da la impresión que es un ‘cazador de protagonismo', en ciertos temas como está el del deporte Recuerde este viejo refrán que dice: ‘la experiencia no tiene substituto. En este tema, escuche las voces como experiencia de Zulay y Benicio. Tome nota de esto.

Nota N°2) Sacando ventaja de otra ligereza del Presidente S.E Nito Cortizo Cohen, que debía hacer una OPERACIÓN LIMPIEZA del llamado COPAN presidido solo en papel por ‘Don' Henry Pozo, y ahora está cuadrado con Eduardo Cerda que fue nombrado DG de Pandeportes, y Mónika Boloboski, SG de Pandeportes. A todos les une un denominador común DON DINERO US$.. Una publicación señala que ‘El Comité de los JCC 2022 formaliza trabajos para infraestructura', Recuerdo que el 7 de febrero 2017 recibieron la sede en Barranquilla, Colombiano, e hicieron una exposición de las obras deportivas que iban a construir y su ubicación, y en julio del 2019, vemos que todo fue mentira porque no tiene nada. De un costo de $200 millones, ahora hablan de un costo de $400,000.00, sin dar a conocer el costo de cada obra. El ‘gurú panameño' de COPAN, Juan C. Muñoz, y el DT Emilio Wong, que en Barranquilla era parte del coro de que José Isabel Blandón tenía todos los votos para la reelección, no cumplen ni Pozo tampoco con el Punto del Artículo 40 de los Estatutos de ODECABE, que habla de tener experiencia en estos menesteres. En mi opinión no pueden iniciar el proceso de licitación de obras deportivas, antes de tener el aval de la ‘FI'. Ejemplo la construcción del Estadio de Atletismo sin tener el aval de la IAAF, y su supervisión de que cumpla todas las especificaciones. También es aplicable para la construcción de la piscina. Seguiré mañana.

Sobre el tema de hoy. Hablar de resultados de la actuación de Panamá en los 18° JP, Lima, 2019, es como diría Héctor Lavoe: Un periódico de ayer. Pues, ya el Coctel lo dijo todo comenzando con las edades de las estrellas, reciben cifras mensuales de cuatro (4) dígitos de las arcas de Pandeportes. Di a conocer que los ‘JP' han roto todas las marcas de medallistas de Juegos Olímpicos, y Panamá no cuenta con ninguno, y sigue con el sueño de fantasía de 2009, cuando Alonso Edward ganó una medalla de plata en los 200 metros planos en el CM de Atletismo, pero que en el 2019 su tiempo es de 20.52. En el Boxeo Olímpico donde se ha gastado una fortuna el Atheyna Bylon, debuta el sábado 27 de julio en cuartos de Finales, en los 69 kilos a las 16:00 horas. Hay otro cuartos de finales, a las 23.30. El martes 30 de julio Bylon compite en la SF. y el jueves 1° de agosto va en la final por la medalla dorada. Solo le puedo desear suerte y que la inversión valió la pena. En cuanto a Orlando Martínez, en los 60 kilos si acaso no pasa d 1/4 de Finales. Se trata de territorio de los cubanos. No he escuchado nada de Elisa Williams, que debió competir en los 60 kilos. Tomen nota de esto.