Black Tigers y Panthers, líderes en Flag Varsity

Destacadas actuaciones de Mickeylis Rodríguez fueron el factor determinante para el triunfo del Black Tiger sobre La Salle Spartans y de María Guadalupe en la victoria de Panters, del Instituto Atenea sobre Balboa Dragons, que colocaron a los conjuntos como líderes de la Liga Flag Varsity Femenino del Football Americano Kiwanis.

En el primer triunfo tuvo una destacada actuación la mariscal de campo Mickeylis Rodríguez al convertir la única anotación por cuenta propia y tener una completa cobertura defensiva con oportunas interceptaciones para otorgar una holgada victoria por 6 a 0.

Por su parte en el partido que Panthers, del Instituto Atenea, superaron por la mínima diferencia (7 a 6) a Balboa Dragons, María Guadalupe Saavedra fue la principal protagonista, quien convirtió pase de anotación con Nicole Shieh para registrar cifras en el marcador, en tanto la combinación de Meylin Hun y María Cristina Cort logró TD draconiano, pero se quedaron cortos en el punto extra.

En otros resultados, las chicas de Kiwanis Kolts, bajo la tutela de la coach Jennifer Reyes, lucieron con buen nivel con jugadas de anotación al desarrollar ataques terrestres y pases aéreos que fueron capitalizados por Arantza Garrido y Natalia Young en la victoria 13 a 0 sobre Brader Raiders.

En partido adelantado (jueves 27 de septiembre) la QB Juliette Cole completó con sus recibidoras María Antonia Liakopulos y Verónica Etchelecu para que AIP Fighting Owls superaran al equipo de Brader Raideres por marcador de 13 a 0.

PRÓXIMOS PARTIDOS

La próxima jornada (sábado 6 de octubre) tendrá los siguientes partidos: Kiwanis Kolts vs. La Salle Spartans; Balboa Dragons vs. Brader Raiders; Las Esclavas Slaves vs. Panthers del Instituto Atenea y Black Tigers vs. AIP Fighting Owls.

RAIDERS Y OWLS EN MINI

Tanto las Brader Raiders, rama femenina, como los AIP Fighting Owls en la masculina contact de la división Mini, tuvieron en objetivo hacer ataques para avanzar la mayor cantidad de yardas, llegar a la zona de anotación y conseguir los puntos.

Ambos equipos (Raiders y Owls) comandan la división, convirtiéndose en serios contendores a la calificación de la ronda final. En otros resultados de la Mini Contact Masculina Balboa Dragons derrotaron a Black Tigers por 44 a 6 y ECP Mighty Eagles empato a seis con Brader Raiders.

Otro buen desempeño de AIP Fighting Owls con el QB Juan Ramón Achurra (3 touchdowns ) así como la fórmula ganadora de Raúl Arias, Diego Gamecho y Guillermo Maduro (2TDs) con visitas a la zona de anotación en la victoria sobre La Salle Spartans por 42 a 6.