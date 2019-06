Hay que auditar las planillas Permanente y Transitoria de Pandeportes

Bienvenido Brown

bienve9120@yahoo.com



El éxito de las Acciones Prioritarias señaladas por el presidente electo, Don Laurentino Cortizo Cohen, en materia de deportes, que comienza en el punto 98 hasta el 117, de sus 125 Acciones Prioritarias para Transformar a Panamá, no se logrará cambiando el nombre de la Institución Deportiva, o asignando un mejor presupuesto a Pandeportes, le aseguro que los resultados pudieran ser aún peores, pues los tres últimos gobiernos, el de Martín Torrijos, Ricardo Martinelli Berrocal, y quizás el peor de los tres, el de Juan Carlos Varela, que finaliza el 30 de junio 2019, nos ha demostrado, como señaló SE. Juan Antonio Samaranch en 1999, que ‘Vivimos en una nueva sociedad en la que el Dinero se inmiscuye en todas las actividades humanas, y sociales incluyendo las Deportivas'.

Los planteamientos del presidente electo, desde mi óptica, y ojalá no me decepcione, considera que la actividad deportiva en el país es parte integral del desarrollo intelectual y físico de los seres que vivimos en esta nación. Por tanto, significa que esta actividad es transformadora de un moderno estilo de vida de los panameños, principalmente el de los jóvenes que aún no han sido ‘contaminados' por los malos dirigentes deportivos en todos los niveles. Comencé por hacer un análisis de la Planilla del Personal Fijo (permanente), de la planilla del mes de abril 2019, que el nuevo DT y su equipo debe seguir. Jefe del Centro de Alto Rendimiento: Cecilio Reinaldo Woodruff, $ 1,500. Antes aparecía con el mismo salario como Jefe de los Metodólogas. El Ceare es una pocilga, tiene un estado de descomposición y no funciona. Más bien Woodruff hace el papel de entrenador de atletismo y disfruta de los viajes.

Martín Peterson recibe salario de $1,200 al mes como asistente técnico. Fue elegido Pres. de la Fede-Taekwondo y a la vez viaja como entrenador a torneos internacionales, y está vinculado a otras actividades privadas de este deporte. Esto no debe continuar. Aparece José Luis González Chiari como asesor legal, con salario de $4,000 al mes, nombrado en el 2018. Quizás es un ‘excelente' abogado, pero no tiene los conocimientos en materia deportiva que requiere este cargo. No domina la Ley 50 del 2007, que rige el deporte, y menos el ‘DE' 599 del 2018, que la reglamenta. Tampoco está versado en el Deporte Competitivo, que está regido por la Carta Olímpica, lo mismo que la Agenda Olímpica 2020, con las 40 Recomendaciones del COI. Este no es un cargo para amigos o copartidarios, por lo que debe ser relevado del mismo. Esto está permitiendo el exceso de abuso del jefe del COP, Camilo Amado, su Letrada, y vimos el acto ilegal de Teresita Amado con la elección fraudulenta de la Fede- Panameña de Gimnasia.

Muy poco se está resolviendo en la parte legal, existiendo varios abogados. Ejemplo: Jorge Alberto Vergara aparece como abogado con $1,800, pero no dice en qué área labora. ¿Qué función desempeña Juan José Tuñón ‘SG' con salario de $3,700 al mes?

Hay promotores deportivos para tirar al aire, sin definir la labor específica que desempeñan, ganando el salario mínimo de $600 al mes. Ni el Departamento de Auditoría ni el representante de la Contraloría General, que preside Federico Humbert, le han dado importancia a esto que tiene un ‘olor fétido'.

Lo que parece ser algo así como ‘El Festival en Guararé de Pandeportes' es la PLANILLA TRANSITORIA del mes de abril 2019. Comienzo por decir que ya desapareció Jairzinio Canales en la planilla de Oct. como Asesor Legal que tenía un salario mensual de $4,000. ¿Cómo se explica que aparece tantas personas con cargos y buenos salarios que, en mi opinión, deberían estar en la Planilla Permanente? Sustento: Miguel García de Paredes aparece como administrador, con un salario mensual de $3,000. ¿Qué labor desempeña? Alberto Arrocha, jefe de Almacén de Suministro, $2,800. Michelle Elaine Chew, jefa del Dep. de Mantenimiento, $2,500. Secretario Ejecutivo, Eric Augusto Pontón, $2,500. Siendo Hermes Ortega (Padre), un funcionario de primer nivel de Pandeportes, en esa misma Planilla Transitoria, gana $2,500.00. Y lo risible, el DT de Deportes, José A, Pérez tiene salario de $2,500.00, un cargo permanente que tenía salario de $3,700.00 al mes.

Néstor Córdoba, Mantenimiento de Grama, gana $1,700 al mes. Nicomedes Frías, jefe encargado de la Oficina de Información y RRPP, recibe salario mensual de $1,000.00. Jhonny Mosquera, que realizaba una pésima labor, ganaba $2,500.00 al mes en la Planilla Permanente.

Hay personas en esta Planilla Transitoria que no aporta nada, y le paso el dato al nuevo DG de Pandeportes, que hay unos 84 graduados , algunos de la ISCF de Cuba, y de la Escuela Internacional de Educación Física de Cuba, (E.I.E.F.D), y solo unos 25 están laborando, y vemos una Planilla Transitoria repleta de secretarias con sueldos de $2,000 y más, y abogados para tirar al aire. Dámaso Espino debe definirse si laborará o no como Metodólogo, y que pase a la Planilla Permanente, y no bailar al son que le reporta más USD$.

Manuel A. Escudero, asistente administrador (de qué), gana $2,500. Anick Paola Barrios, abogada, $2,500.0. Abogado Víctor Jesús Isaza $1,600.0. Hay más, pero llegaré aquí por hoy. (Continuará mañana ). Tomen nota de esto.