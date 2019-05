El atletismo, en cuidados intensivos para los 18° JP

Bienvenido Brown

La Nota Suelta: Un Comunicado recibido del Departamento de Comunicaciones de la IAAF, con fecha 21 de mayo 2019, tituló Campeón Olímpico, y cuatro veces Campeón Mundial, Dwight Phillips, donó sus zapatillas de competencias a la Colección ‘Peritaje, (Herencia), de la IAAF, que actualmente está en exhibición pública, en Qatar, antes del del ‘CM' de Atletismo al Aire Libre, del 26 de septiembre al 6 de octubre 2019, en Doha, Qatar. Phillips, donó los zapatos que usó cuando ganó la medalla de bronce en Salto de Longitud en el XI ‘CM' Al Aire Libre, en Osaka, en el 2007, donde ganó la medalla de bronce con 8.30 metros. Irving Saladino de Panamá, ganó la presea dorada al saltar 8.57 metros. ( ¿qué habrá hecho Saladino con esos zapatos?). Las zapatillas fueron entregadas simbólicamente a la colección en Doha a través de las manos seguras del mejor saltador de longitud, Rasheed Abdullah Al Suwaidi, de 18 años, que entrena en Aspire bajo la orientación del entrenador, Al Waleed Abdullah.

En USA, no hay una ley como en Panamá donde el Atleta que gana un título mundial, recibe 1ª Pensión Vitalicia de $500.00, ni el cargo de Embajador Deportivo sin funciones específicas con un salario mensual de $2,000.00, como son casos de Roberto Durán, Irving Saladino y Cesar Barría, que no aportan nada de buenos consejos, y ser técnicos en el deporte que practicaron. Todo lo contrario vemos en Dwight Phillips en el atletismo, donde es Presidente de un Comité de Consejero de Salto de Longitud. Parte de sus palabras: ‘Dejar de luchar y rendirse es inaceptable, no estoy hecho así'. Todo lo contrario vemos en Saladino, no ha mejorado sus conocimientos en el atletismo, y se escuda en su medalla de oro en Beijing 2008, para aspirar a ser DG de Pandeportes, y Jefe de la Fepat, con poca preparación académica , conocimientos metodológicos, y no está actualizado con los cambios de la IAAF a partir de enero 2019. En la historia del Salto de Longitud, Saladino ocupa el 8° lugar con su salto histórico de 8.73 mts. logrado en Hengelo en el 2008. N°1, Mike Powell, (Usa), 8.95 en 1991. N°2), Bob Beamon, (USA), 8.90, en 1968. N°3), Carl Lewis, 8.87 en 1991. N°4), Robert Emmyan. (Rusia), 8.86, 1987. N°5), Larry Myricks, (Usa), 8.74, en 1988. N°6), Erick Walder, (Usa), 8.74, 1994. N°7), Dwight Phillips, 8.74. N°9), Iván Pedroso, (Cub) 8.71, en 1995. N°10), Luis Tsátoumas, (Gre), 8.66, en el 2007. Siendo Saladino latino como lo es Iván Pedroso de Cuba, que vive en España, no ha seguido el buen ejemplo de cubano que entrena a la saltadora Yulimar Rojas, (Ven) ,Ana Peleteiro, (Esp) Alexis Copello, (Cub). Saladino sigue pegado de Camilo ‘Madurito' Amado, con ‘0' credibilidad, principio ético, etc.

Tema de hoy. El Presidente anunció que estará nombrando a Directores y Ministros para distintos cargos. No sé si entre ellos está el ‘DG' de Pandeportes. Aunque debía ser optimista, tengo la corazonada, y en base a la ‘vieja guardia' que lo rodea, y como ese cargo es como cuando un padrino tira ‘patacones' al bautizar un niño, cualquiera puede ser el agraciado. Hoy quiero enviar una especie de ‘SOS' A Don Nito Cortizo, de que el Atletismo, el Deporte Rey de JO y ‘JR', que reparte 47 medallas de oro entre ambos sexos, com indica el Título del Coctel de hoy: ‘El Atletismo en Cuidado Intensivo para los 18° JP'. Es un deporte de marcas. Veamos el Ranking actualizado de la IAAF. En los 100 metros planos Alonso Edward, está en la casillo #116 con tiempo de 10.29. #1), Noah Lyles, (Usa), 9.86, empatado con Christman Coleman, (Usa). #5), Cravan Gillespie, (Usa), 9.97. #7), Roberto Skyers, (Cub), 9.98, empatado con Joan Blake de Jamaica. Virgilio Griggs, (Pan), está clasificado de 927 con 10.46. En los 200 metros planos. Alonso Edward, bajó a la casilla #54, con su tiempo de 20.56. #2), Kenneth Bedmarek, (Usa), 19.82. #3), Michael Norman, (Usa), 19.84. #5), Steven Garner, (Bah), 20.04. #6), Aaron Brown, (Can) 20.07, #7), Bernardo Baloyes, (Col), 20.08. #12), Alex Quiñónez, (Ecu), 20.19. #13), André De Grasse, (Can), 20.20. # 549) Virgilio Griggs, (Pan), 21.23. #573, Mateo Edward, (Pan), 21.25. En la Maratón Hombres, (42 kms.) N° 471, JORGE CASTELBLANCO, (Pan) 2:19.42. (el 28 de abril 2019, en Hamburgo, Alemania). Algunos de los latinos y de USA), que podrían estar en los XVIII JP, Lima, Perú, 2019. #190) Juan Pacheco, (Méx), 2:10.58. #200), David Chaves Da Silva, (Bra), 2:11.10. #295, Andrew Epperson, (Usa), 2:13.11. #300), José Luis Santana, (Méx), 2:13.20. #315) Wellington Silva, (Bra), 2:13.34. # 315), Derlys Ayala, (Par), 2:13.34. #342) Janni Sgundo, (Ecu. 2:14.12.

En la rama femenina, solo mencionaré los 400 metros con vallas, donde compite Gianna Woodruff, que está de # 51 en el ranking con tiempo de 57.51. #1), Dalilah Muhammad, (Usa), 53.61. #2), Sydney Malawghin, (Usa), 54.14. #3), Tla-Adana Belle, (Bar) 54.18. #7), Janieve Russell, (Jam), 55.28.#30), Marlene Santos, (Bra), 56.79, #31), Grace Claxton (Pur), 56.82. No vale la pena abordar más categorías femeninas, porque no hay atletas de ese nivel. Claro, los comunicadores que no manejan datos estadísticos, se circunscriben el resaltar en grandes titulares, los triunfos de atletas a nivel de Centro América que cuentan con atletas de su mismo nivel. El Presidente Electo, Nito Cortizo, en el Punto 116, de su ‘Plan de Acción Uniendo Fuerzas, Nuestro Compromiso 4 Pilares 1 Estrella, y 125 Acciones Prioritarias, para transforma Panamá'. Si implementa la #116 ‘Programas de Becas de Excelencia Deportiva para el desarrollo de Alto Rendimiento en distintas disciplinas deportivas', lo que hará es empeorar las cosas. Primero debe haber un Plan serio de Detección y Selección de Talentos', y no seguir con esos atletas muchos de edades, que vengo repitiendo que han convertido al deporte en su modus vivendi. Mañana hablaré de un perfil que ojalá tenga el próximo DG de Pandeportes. Tomen nota de Esto. Así es.