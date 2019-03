Ataque del Jefe del COP y ‘JD', a la Sec. General

Bienvenido Brown

En los II JO de Verano, celebrados en París, Francia en 1900, se dio la primera participación femenina. De una asistencia de 997 atletas, 975 fueron hombres y apenas 22 damas. De 95 eventos las damas tuvieron participación en 5 deportes. Juan A. Samaranch fue elegido Presidente del COI, el 16 de julio de 1980, en Moscú, Rusia, en reemplazo del Irlandés Lord Killanin.

En los XXII JO de Verano, celebrados en Los Ángeles, California en 1984, participaron 6829 atletas, 5263 hombres y 1566 mujeres. Asistieron 140 países en 21 deportes y 221 eventos.

Las damas compitieron en 14 deportes y 62 eventos. ¿Por qué ese aumento de la participación femenina de un 2.2% en 1900 a 23% en 1984?. La respuesta era el ascenso de ‘SE' Juan A. Samaranch a la Presidencia en julio de 1980. Las dos primeras mujeres en ser miembros del COI, fueron Flor Isava-Fonseca de Venezuela, y Pirjo Haeggman de Noruega en 1981.

En 1990, Flor-Isava Fonseca, se convirtió en la 1ª mujer elegida en el Comité Ejecutivo del COI. Anita de Frantz de USA, atleta Olímpica de Remo; medalla de bronce en los 21° JO de Montreal 1976, Ingresó al COI en 1986. En 1997 Anita de Franz fue elegida ‘VP' del COI para el periodo 1997-2001. Este servidor tuvo la dicha de entrevistarla en su visita a Panamá en una Asamblea convocada por Don MVR, Pres de ACNO, y de ser la 1ª mujer candidata a la presisidencia del COI para reemplazar a ‘SE', Juan A. Samaranch.

El DG. Jaques Rogge que fue elegido, Presidente del del COI en la 112ª Sesión del COI, en Moscú, en el 2001, siguió promoviendo la igualdad de género, y para que un deporte nuevo fuera parte del Programa de los Juegos Olímpicos de Verano, tenía que participar en ambos sexos.

Lo ha seguido el actual Pres. del COI, Thomas Bach y dijo en el 2018: ‘Estoy plenamente convencido de que el deporte es una de las plataformas más poderosas para la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y chicas. Hay un Grupo de Trabajo para promover la igualdad de género, presidido por Marisol Casado, Presidenta de la Unión Int. de Triatlón. Los III JOJ de Verano, Buenos Aires, 2018, fue histórico porque hubo una participación de igualdad de género. Hay un viejo pero certero refrán que dice: ‘A una dama no se le ofende ni con el pétalo de una rosa'. Al parecer, esto no lo entiende ni respeta el Jefe del COP, Camilo Amado y los miembros de su ‘JD'. Todos rehúsan leer, entender y respetar, el Capítulo VI de los Estatutos del COP, (La Junta Directiva) Art 23. ‘S.General.

Dice. ‘El ‘SG' del COP es el máximo cargo administrativo, y contará con un personal preciso para el cumplimiento de su cometido. Corresponde al ‘SG', a), Tener bajo su directa responsabilidad la Secretaría del COP. b) Ejercer la jefatura de personal, con facultad para contratar y despedir con visto bueno del Presidente. c) Formular la memoria anual de actividades del COP para su presentación ante la Asamblea General. Este Punto es importante. d). Tener a su cargo mancomunadamente con el Presidente, (el Megalómano Camilo Amado) la administración y disposición de los fondos del COP.

En una carta irrespetuosa con fecha 20 de Feb. 20 de Feb. 2019. Que dice. Señora Estela Riley Sec. Genneral del COP. E.S.M., por su contenido sospecho (no estoy afirmando), que fue redactada por la Letrada del COP, Damaris (USD$) Young, o Mónika Boloboski, que rehusa entender y aceptar, que Estela Riley como ‘SG' del COP, es su jefa inmediata, y se queja permanentemente que usted no le suministra informaciones que le solicita.

Cuando la ‘SG' fue objeto de una vulgaridad de Allan Baitel, el no muy bendito del ‘Linton Bay', ningún lo de los directivos firmaron la misiva, e inclusive Marcos Ostrander, Fiscal, quería calificarlo de ‘falso'. Ahora raudo y veloz todos firmaron José Álvarez, (Tes) Allan Baitel, (Sub-Tes), Jorge Aued, que grita que es amigo del ‘Cacique Pérez, pero siempre apoya a Camilo Amado, Irving Saladino, (Que da tristeza), y de Marcos Ostrander, Fiscal de ‘0' credibilidad.

Lo que no han querido decir, es que como saben que tienen sus días contados, están furiosos con la ‘SG' porque se ha negado a la firma de un acta de apertura, de una nueva cuenta del COP, para fines según han dicho de tipo comercial o mercadeo, y les dije en la nota, que: ‘no quiero participar de abrir otra cuenta bancaria para fines x, si existe una cuenta bancaria del COP, no veo por qué, deba abrirse una nueva cuenta o es que ya no cabe el dinero en nuestra cuenta?, menos, en momentos de crisis deportiva, donde no escapa nuestra organización, que también está en investigaciones y auditorías de la Contraloría General, por los recientes escándalos en el deporte del que todos estamos enterados'.

De oficio Pandeportes y la Contraloría deben investigar este acto sospechoso de un COP con ‘0' credibilidad.