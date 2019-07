Apertura de Lima 2019 busca "hacer alucinar" con naturaleza y cultura de Perú

"Lo que queremos con esta ceremonia es que el mundo alucine con Perú, pero también que los peruanos y limeños en particular estén orgullosos y vean cosas de su propio país que nunca habían visto con sus propios ojos", señaló en conferencia de prensa Francisco Negrín, director creativo de las cuatro ceremonias que tendrá la cita deportiva.



Aseveró que por ello la inauguración ha recibido el nombre de "Alucina Perú", porque se busca que "la gente alucine con la riqueza increíble" del Perú.



Adelantó que el repaso por la cultura y naturaleza del país anfitrión se ha dividido en cuatro momentos que son la inauguración, la clausura, el inicio de los Parapanamericanos y finalmente la fiesta de la clausura de todo lo que rodea el proyecto Lima 2019.



En esa línea, adelantó que la inauguración tendrá como tema central "la dualidad de cultura y naturaleza peruanas", y cómo dialoga la una con la otra, un espectáculo que dijo será presentado de una manera "muy teatral, muy poética y muy espectacular".



La clausura, por su parte, cogerá estos elementos para celebrarlos en un espectáculo "mucho más basado en la danza y en la tradición peruana para hacer una fiesta".



En tanto que, para el inicio de los Parapanamericanos de Lima 2019, "ya no será una presentación de Perú, sino una metáfora que cuenta como el Perú realmente tiene una fuerza increíble, similar a la fuerza increíble de los paratletas", explicó Negrín.



Para la bailarina peruana Vania Masías, directora de coreografía de Lima 2019, el objetivo del espectáculo es "adentrar a las personas en la cultura milenaria de Perú", así como dar a conocer algunas de las razones de por qué se convirtió en un imperio.



"Estamos reflejando demasiadas cosas, vamos a poner de moda al Perú", apuntó Masías, quien reveló que el nivel de espectáculo que se mostrará en Lima 2019 es algo que en el Perú de hace unos años no se hubiera creído posible.



Asimismo, manifestó que el desarrollo creativo de la ceremonia de inauguración ha sido "un trabajo hondo", cuyo resultado ha hecho posible que se puedan expresar las diversas cualidades del país como "sus pisos ecológicos, así como su diversidad en flora y fauna".



Otra de las artistas peruanas del equipo que llenará de vida y color las cuatro ceremonias de Lima 2019 es Olinda Silvano, una artista de la etnia amazónica shipibo-konibo, quien ha sido convocada para elaborar un mural amazónico en el Centro de Convenciones de Lima, que será la sede del centro internacional de prensa del evento.



Silvano dijo a Efe que el mural que elaborará tendrá como objetivo alentar a los competidores peruanos, por lo que aseguró que este será pintado por tres mujeres de la comunidad nativa Paoyhan desde el 23 de julio hasta el 11 de agosto.



"Vamos a diseñar el arte cantando, con corazón para los Juegos Panamericanos, que es algo que no es todo los años y es la única vez (en Lima)", apuntó a Efe.



El grupo a cargo del espectáculo, que será producido por la productora italiana Balich Worldwide Shows, lo completan los músicos peruanos Juan Diego Florez, Lucho Quequezana, Pauchi Sasaki, Pelo D'Ambrosio, Sandra Muente, Shantall Young y Guillermo Bussinger, así como Luis Fonsi, quien será el artista internacional invitado.



Se suman los talentos multidisciplinarios de Pepe Corzo, encargado de diseño y vestuario de las ceremonias y el diseñador Elliot Túpac.



También de los experimentados Thanassis Demiris, escenógrafo griego que trabajó en la inauguración de los Juegos Europeos Bakú 2015; Dimitra Kritidiki, coreógrafa con amplia experiencia en importantes espectáculos deportivos; Luke Halls, director de vídeos de primeras figuras de la música mundial; y Adam Basett, diseñador de iluminación de amplia trayectoria.