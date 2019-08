Alvis Almendra 'Fue un trabajo fuerte, con las condiciones inadecuadas, pero a conciencia'  

Elizabeth Hernández

A pesar que el luchador panameño, Alvis Almendra no contó con las instalaciones adecuadas para entrenar, nunca descuidó su preparación y obtuvo la primera medalla de Panamá en los Juegos Panamericanos que se realizan en Lima, Perú.



Almedra superó este miércoles 7 de agosto a su rival el colombiano Carlos Muñoz por 2-1 en la categoría de los 87 kg, en la lucha grecorromana. En su debut en esta justa perdió por 9-0 contra el mexicano Alfonso Leyva y por la vía del repechaje se subió al podio



El atleta vergüense expresó su felicidad por conseguir la presea de bronce para todo un país.



'Fue un trabajo silencioso, muy fuerte, no con las condiciones adecuadas, pero si a conciencia', enfatizó Almedra.



Durante su preparación el atleta le tocó improvisar para poder entrenar, debido que no contaba con el Gimnasio Eduardo Campbell y tuvo que preparse detrás del mercado de Santiago, lugar que no era apto para sus entrenamientos e incluso en sus redes sociales posteó lo precaria de la situación.



El luchador siempre mantuvo la fe en Dios, y manifestó que hizo lo mejor de él con ayuda de sus familiares y entrenador para ir a Lima, con las condiciones y sacar los resultados.



'Es una medalla que le abre la puerta a todos los deportistas panameños, a pesar que no se trabaja en instalaciones adecuadas, aún así sacamos el resultado'.



El gladiador panameño le envía un mensaje a los jóvenes que cuando se quiere, se puede, a pesar dificultades.



Almedra indicó que a pesar de su lesión cervical, siempre se mantuvo positivo, su objetivo era prepararse y lograr una medalla más en su carrera.



El istmeño en los pasados Juegos Panamericanos de Toronto 2015, se adjudicó con la medalla de plata.