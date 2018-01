Alonso: "Podríamos haber estado en el podio"

EFE

online@laestrella.com.pa



Fernando Alonso se lamentó hoy de que los numerosos problemas mecánicos les hayan impedido a él y a sus compañeros, Lando Norris y Phil Hanson, estar en el podium de las 24 Horas de Daytona, pues su ritmo de carrera era de los "dos o tres mejores" de la prueba.



El piloto de McLaren indicó en rueda de prensa que perdió una "oportunidad" en una carrera del prestigio de esta.



Para el dos veces campeón mundial de la Fórmula Uno fue una "sorpresa" ver que durante la carrera eran más competitivos de lo previsto, después de los problemas en los entrenamientos y calificación, en la que fue decimotercero.



Los problemas en el embrague y los dos en los frenos que él mismo sufrió les alejaron de la cabeza, aunque se quedó con los "pensamientos y sensaciones positivas" por cómo fue la carrera.



"Una de las mejores cosas fue sentirse competitivos" con otros prototipos más desarrollados y pilotos con experiencia en esta modalidad de resistencia, aseguró.



Indicó que esta participación en Daytona le hace estar "más preparado" para una intervención futura en las 24 Horas de Le Mans (Francia) y que la próxima vez que entre a un prototipo sabrá qué le espera.



De esta manera, indicó, cumplió uno de los principales objetivos de esta carrera, estar "mucho mejor preparado" para una prueba como Le Mans".



Destacó que su monoplaza, el 23, fue "más rápido" que el otro del equipo United Autosports, que son cuartos en la carrera tras mucho tiempo en tercera plaza, y que lo que vio y sintió durante la carrera es que estaba "cerca" de los otros con más desarrollo.



"Puedo conducir prototipos mejor que hace dos semanas", sentenció.



Fue rotundo al decir que no va a saltarse este año ninguna cita en Fórmula Uno, al contrario que la pasada temporada, en la que participó en las 500 Millas de Indianápolis, pues el campeonato es su "prioridad numero uno" y Le Mans o cualquier otra opción será secundaria.



"Todo después de McLaren", dijo el bicampeón, que indicó que no tiene una fecha límite, y la decisión no depende solo de él. 60-40 % cuando al inicio de este fin de semana era el 50-50 %



Pero dijo que cree que volverá a esta "prestigiosa e icónica" carrera, pues cae en un buen momento del año, antes de comenzar la temporada y, en vez de estar relajado y entrenándose en el gimnasio o bicicleta, lo puede hacer en Florida: "Mucho mejor prepararse en la pista".