Alonso disputará el domingo la eliminatoria para los últimos 3 puestos

EFE





Fernando Alonso quedó fuera este sábado de los 30 primeros puestos en las pruebas de calificación de las 500 Millas de Indianápolis y tendrá que disputar el domingo la ronda eliminatoria que determinará si se sitúa entre los tres últimos puestos de la parrilla.



Alonso, con problemas en su McLaren Indy durante toda la semana, fue empujado del puesto 30 al 31 en el último minuto de la ronda calificadora del sábado por el piloto Graham Rahal, que en su últimos intento de calificación se metió entre los 30 más rápidos en el puesto 17.



Alonso, que durante la jornada realizó cuatro intentos para situarse entre los 30 mejores, acabó logrando una velocidad media de 365,681 kilómetros por hora en cuatro vueltas seguidas, unas décimas por detrás de la piloto Pippa Mann, que se clasificó en el puesto número 30.



Nada más concluir las pruebas de clasificación del sábado, Alonso declaró a los medios que "estamos donde nos merecemos hoy".



"Espero que mañana tengamos otra oportunidad de estar en la carrera. Si podemos hacerlo pues bien. Y si no podemos es porque no nos lo merecemos. Estoy satisfecho con lo que sea", añadió.



El bicampeón del mundial de Fórmula 1 también dijo que no hay mucho que el equipo McLaren Indy pueda hacer para cambiar el monoplaza de cara a la eliminatoria del domingo.



"Probablemente la velocidad no está en el coche. No vamos a encontrarla en una noche. Intentaremos hacer un intento bueno y limpio y con suerte eso nos pondrá en las tres posiciones", declaró el piloto asturiano.



A pesar de ello, al final de la jornada, el equipo McLaren Indy señaló en su cuenta oficial de Twitter que los mecánicos trabajarán en el monoplaza de Alonso para intentar obtener el mejor tiempo el domingo.



"El equipo vuelve inmediatamente a trabajar esta noche para repetir y hacer todo lo posible para la eliminatoria de mañana", señaló McLaren Indy.



Mañana domingo, Alonso disputará el llamado "Last Row Shootout" contra los pilotos James Hinchcliffe, Pato O'Ward, Sage Karam, Max Chilton y Kyle Kaiser. La eliminatoria determinará quién ocupa los tres últimos puestos de la parrilla y quién queda fuera de las 500 Millas que se disputarán el 26 de mayo.



El también español Oriol Serviá tuvo una jornada de calificación más tranquila que Alonso y se situó con comodidad en el puesto 19 con una velocidad media en cuatro vueltas de 366,916 kilómetros por hora.



El domingo también se celebra en el Motor Speedway de Indianápolis el llamado "Fast Nine Shootout", la competición de los nueve monoplazas más rápidos para determinar la "pole position" y el orden de las ocho primeras plazas de la parrilla.



Los nueve pilotos que competirán por la "pole" son Spencer Pigot, Will Power, Simon Pageneaud, Josef Newgarden, Ed Jones, Ed Carpenter, Alexander Rossi y Sebastien Bourdais.



Pigot fue hoy el más rápido con una velocidad media en cuatro vueltas de 370,283 kilómetros por hora.



El segundo intento de Alonso de hacerse con las 500 Millas de Indianápolis ha estado marcada por las incidencias.



El vehículo, que a diferencia de cuando Alonso debutó en la carrera en 2017 con la estructura del equipo Andretti Sport está totalmente realizado por McLaren Indy, ha sufrido problemas eléctricos.



El martes, el primer día de entrenamientos, Alonso dispuso sólo de media jornada en el monoplaza por problemas en el alternador. El miércoles, Alonso se estrelló contra las barreras del circuito en la sesión de la mañana.



Los mecánicos de McLaren Indy intentaron reconstruir el vehículo pero finalmente decidieron utilizar el monoplaza de repuesto, lo que supuso la pérdida de toda la jornada del jueves.



Finalmente el viernes, Alonso pudo completar toda la jornada de entrenamientos a bordo del McLaren Indy número 66, realizando 77 vueltas y colocándose en el puesto 24 del ránking del día. La vuelta más rápida del viernes fue a una velocidad media de 369,067 kilómetros por hora.



Hoy, Ed Carpenter se metió en el "Fast Nine Shootout" en el puesto número 7 con un velocidad media en cuatro vueltas de 369,101 kilómetros por hora.