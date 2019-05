Alonso no se clasificó para las 500 Millas de Indianápolis

EFE





El español Fernando Alonso (McLaren-Chevrolet) no se pudo clasificar para disputar, el próximo domingo, las 500 Millas de Indianápolis (Indiana, Estados Unidos), al no pasar el corte que otorgaba los tres últimos puestos de la parrilla.



Alonso se jugó este domingo con otros cinco pilotos las últimas tres plazas -de la trigésima a la trigésima tercera- en parrilla, pero concluyó cuarto, al promediar 365,469 kilómetros a la hora en las cuatro vueltas que dio a la Motor Speedway de Indianápolis en la sesión de repesca.



En la misma lograron el pase para disputar la carrera el estadounidense Sage Karam -que promedió 366,512 kilómetros a la hora en sus cuatro giros-, el canadiense James Hinchcliffe (366,195) y el estadounidense Kyle Kaiser (365,920), que fue el último de los seis en salir a pista y que acabó trigésimo tercero, 'sacando' de la parrilla al doble campeón mundial de F1 español.



El sábado Fernando Alonso se quedó fuera de los 30 primeros puestos en las pruebas de clasificación de la legendaria carrera, lo que le hizo disputar este domingo la ronda eliminatoria que iba a determinar si se situaba entre los tres últimos puestos de la parrilla.



Alonso, con problemas en su McLaren Indy durante toda la semana, fue empujado del puesto 30 al 31 en el último minuto de la ronda calificadora del sábado por el piloto Graham Rahal, que en su últimos intento de calificación se metió entre los 30 más rápidos en el puesto 17. El español logró una velocidad media de 365,681 kilómetros por hora en cuatro vueltas seguidas, unas décimas por detrás de la piloto Pippa Mann, que se clasificó en el puesto número 30.



Este domingo Alonso disputó el llamado "Last Row Shootout" contra el canadiense James Hinchcliffe, el mexicano Pato O'Ward, los estadounidenses Sage Karam y Kyle Kaiser y el británico Max Chilton en una eliminatoria para determinar quién ocupará los tres últimos puestos de la formación de salida de la prueba del 26 de mayo.



Karam marcó el mejor promedio (366,512) y lideró el 'Last Row Shootout' y acabó por delante de Hinchcliffe (366,195) y Kaiser (365,920).



Alonso hizo 365,899, el cuarto promedio, lo que lo dejaba fuera, junto a O'Ward (365,469) y Chilton (364,021).