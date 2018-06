¿Ahora qué con el futuro de nuestro fútbol?

Bienvenido Brown

La nota suelta: El jueves 28 de junio del 2018, no fue la mejor fecha para el deporte panameño, a parte de la derrota en el último partido de la ‘CM' de Fútbol, Rusia 2018, 2-1 contra Túnez, que comenzó a la 1:00 p.m., que incluyó una lesión de Román Torres que obligó su abandono del partido, por la noche en San Juan, Argentina, nuestra selección de baloncesto que busca uno de los siete (7) cupos de América para la XVIII ‘CM' de Baloncesto, que será del 31 de agosto al 15 de septiembre de 2019 en China, perdió 87-62 contra Argentina, que como Panamá está en el Grupo ‘A' junto a Uruguay, y Paraguay. Argentina ganó los 4 cuartos así. #1) ,19-14; #2), 19-13; #3), 24-18; y #4), 25-17. En el Grupo ‘A' Uruguay venció a Paraguay, 58-49. Panamá jugará su próximo partido en Asunción, el 1° de julio contra Paraguay, que debe derrotar con facilidad. En Montevideo, el 1° de julio, Argentina vs. Uruguay.

Hasta el 28 de junio así está el Grupo ‘A' En 5 partidos jugados, Uruguay y Argentina tienen 4 triunfos 1 derrota, Panamá en 5 partidos, 2 ganados y 3 derrotas. Paraguay, 5 reveses. Las posibilidades de Panamá de ganar 1 plaza es mínima, pues, aun ganando el 1º de julio, sería 3 triunfos en 6 partidos, y el resultado de Argentina vs Uruguay, un triunfo de uno de los dos, lo dejaría en 5 triunfos en 6 partidos, y 4 en 6 juegos. El conjunto de Panamá tiene 4 jugadores de 35 años o más. Michael Hicks, 41 años, Joel Muñóz 38, José Lloreda, 37, Jhamal Levy, 35, Josimar Ayarza, 31 años. El más joven es Carlos Rodríguez, 23 años, seguido de Akil Anthony Mitchell, 26, Javier Carter, 27, Trever Gaskins, Ernesto Oglivie, Daniel Girón, Tony Bishop Jr., tienen 28 años.

Tema de hoy. Para cumplir con mi compromiso solemne con los lectores de este espacio de ofrecer informaciones justas y bien balanceadas, en este caso de la 1ª participación de nuestra selección de fútbol en una ‘CM', Rusia 2018, frente a una posición generalizada de que fue ‘extraordinaria', lo que respeto un 100 por ciento por ciento, pero no lo comparto, quiero hacer referencia a algunas de las palabras de la canción del cubano Fernando Álvarez que dice: ‘Bájate de esa nube y ven aquí a la realidad. No mires a la gente con aire de superioridad'. Esa melodía también lo canta Oscar De León. Todos regocijamos el primer gol del Panamá en una ‘CM' y con mayor razón de que el técnico de la ‘Sele', Hernán Gómez, aunque no estaba en su agenda, frente a la goleada de 5-0 en la 1ª mitad del partido frente a Inglaterra, que incluye 2 penales, fue obligado a recurrir a la experiencia de Felipe Baloy que estuvo en la banca en la 1ª derrota 3-0 frente a Bélgica, y vino el milagro de nuestro primer gol en ‘CM' de Fútbol.

Hay algo que no se puede tapar con nada, aún peor con esa excusa ‘vaga' que obedece a que estamos en una ‘CM por primera vez. Aquí di el ejemplo de Costa Rica, que en su 1ª Copa en Italia 1990, fue 2º con 4 puntos y pasó a la 2ª ronda. He aquí parte de un escrito de Prensa Latina, el 28 de junio originado en Moscú. ‘Título: ‘Panamá, un debut pletórico de sombras en el Mundial de Rusia'. Parte del contenido: ‘Panamá protagonizó la trágica novela ‘Del cielo al infierno en la Copa del Mundo de fútbol en Rusia-2018, aunque para muchos ya era éxito total el hecho de haber clasificado al magno torneo por primera vez. Toda la euforia de los últimos meses creó una burbuja gruesa en torno al equipo que no permitía ver bien el exterior y, desde cierto punto, llegó a crear falsas expectativas'.

‘A priori, los panameños tenían una empresa harto compleja para siquiera pensar en los octavos de final, sin embargo, varios medios comenzaron a vender humo y a especular sobre las opciones del onceno centroamericano; los hinchas, al margen, también comenzaron a creerse cosas. Del cielo al infierno aterrizó la escuadra panameña en poco más de nueve días'. Agrego a esto que es hartamente conocido los medios que son parte de la promoción de la Fepafut y la Marea Roja. En conclusión, Panamá ocupó la casilla #32, (última). En 3 partidos nos anotaron 11 goles, contra 2. Por razones obvias, el Capitán del Equipo, Felipe Baloy, guardó un silencio que llamaré ‘ético'. Al anunciar su retiro definitivo de la ‘Sele' a la edad de 37 años cumplido en Feb., dijo: ‘Venimos a un Mundial y creo que hubo otras prioridades, si esta selección necesita cinco masajistas hay que traerlos'.

COCTEL DEPORTIVO