Acto distinto del COI, de su 125 Años de vida

Hoy domingo 23 de junio de 2019, es un día especial para el Movimiento Olímpico, que preside el Comité Olímpico Internacional, (COI), puesto que cumple 125 años de vida, y los 206 Comités Olímpicos Nacionales, (CONS) de los cinco (5) continentes que integran el Movimiento Olímpico celebran este día con actividades educacional, cultural y deportivas, Hoy quiero señalar con mucha humildad, que una de las satisfacciones más grande de mi peregrinaje deportivo, es el de haber recibido de manos de la secretaria privada de S.E. Juan Antonio Samaranch, el 12 de julio de 2001, en su despacho en el 12 piso del Hotel Mezhdunarondnaya, en Moscú, Rusia, sede de la 112 Sesión del COI, que marcaba el final de su mandato como presidente dl COI, y la elección del Dr. Jacques Rogge, VIII presidente.

Como invitado del Jefe del Gabinete del COI, Fékroe Kidane, que fue el Instructor delCurso Mundial sobre el Movimiento Olímpico que aprobé en Acapulco, México, organizado por ACNO y ODEPA, estaba hospedado en el 8° piso de dicho hotel. Kidane también era periodista y Director de la Revista Olímpica, órgano oficial del COI. Mi gran sorpresa fue la entrega de la copia de un Fax con fecha 10 de julio de 2001, enviado a La Estrella de Panamá, que leía: “Muy Sr. Mío, Aprovecho esta oportunidad para agradecerle sinceramente por el artículo que publicó sobre el Movimiento en su Diario, el 23 de junio. Juan Antonio Samaranch, Marques de Samaranch”. En su oficina, además de varios obsequios, recibí una copia autografiada, de la obra PIERRE DE COUBERTIN 1983-1937 Olimpism (Olimpismo). Escritos Selectos. El Editor Jefe de este libro de seis capítulos y 863 páginas fue Norbert Miller. El Prefacio fue escrito por Juan Antonio Samaranch. Estoy seguro de que la inmensa mayoría de los delegados ante el COP que preside Camilo ‘Madurito’ Amado, nuestros atletas, y también la mayoría de los comunicadores deportivos, en especial los qué si son estudiosos del Fútbol, conocen poco o nada, de Pierre de Coubertin. Fue un educador distinguido y un escritor talentoso, que dedicó su vida a promover la Educación Física y el Olimpismo. También fue periodista deportivo, y director de la Revista.”Les Sports Athletiques”. A los 17 años obtuvo dos bachilleratos. Uno en Letra y otro en Ciencias. No hay duda de que los escritos de Coubertin son una combinación a la educación olímpica y fortalecen el papel del COI como guardian de su legado. Algo que seguro usted lector no sabe, y colegas de la generación del relevo, Coubertin como amigo del Sacerdote Dominicano Henri Didon, estuvo presente en la inauguración de la Primera Escuela de Eventos Deportivo, el 7 de marzo de 1891m y en su discurso escribió el hoy popular eslogan olímpico. CITIUS, ALTIUS, FORTIUS. Como Director del Colegio Arcueil en París, el Sacerdote Didon lo usó para describir los grandes logros de los atletas de su colegio. Coubertin pensó que se podía usar para describir los logros de los grandes atletas en todo el mundo.

Pidió permiso a su amigo para su uso, y lo propuso en el Congreso de Fundación del COI en París, en 1894, usando las tres palabras CITIUS: “Rápido no solo en la carrera, pero también con una mente ágil y brillante. ALTIUS: Más alto, no solo hacía la meta codiciada, pero también en la vida. FORTIUS. No solo más valiente en el forcejeo en el campo de juego, pero también en la vida. El lema fue introducido en los JO de 1924, en París, Francia.

Mirando los Diarios de mi siempre querido Panamá con todos sus defectos y virtudes, sin mencionar nombre de colegas, y tampoco el Diario, fue triste para no usar un palabra más fuerte, he aquí dos títulos “Panamá está listo para recibir el ‘Olympic Day’ Un medio fue más lejos usando el lenguaje de ‘Shakespeare’, y no el de Cervantes, dijo.

“Children Race”. El contenido de la celebración dicho por el mismísimo ‘Madurito’ Amado, es comercial, y esta presente la venta de CAMISETAS de Under Armour, y recabar fondos para los JP y JO, de Tokio. ¿En que cuenta serán depositada lo recaudado ¿ En la nueva que denunció la ‘Secretaria General del COP, Estela Riley?. El lugar de celebracíón y costo, indica que niños de los barrios pobres, Curundú, San Miguelito, etc. no pueden asistir,

Algo más censurable, es que siendo el Pres. electo de la ODEPA en el 2017, latino como si hubiese estado rindiendo Tributo a Donald Trump, que discrimina a los latinos, y no los quiere en USA, Ilic Nevin eliminó la palabra Odepa.

POR PANAM SPORTS, y ‘Madurito’ con su voto traicionero en Punta del Este le aseguró su elección. Tengo la corazonada de que la permanencia de Ilic Neven al frente de PANAMASPORTS será fugaz, pues, no tiene las cualidades de un DON MVR, para ese cargo.

La celebración de la 125º Aniversario de la Fundación del COI, hoy 23 de junio 2019, será distinta, con la inauguración de la nueva sede en Lausana, Suiza, La Casa Olímpica, considerada como uno de los edificios más sostenibles del mundo. Unos 700 huéspedes asistirán a la celebración, incluyendo el Presidente de la Confederación Suiza, UeliMacurer. El grupo también incluirá representantes de la Familia Olímpica, como las Federaciones Internacionales.

Los 206 Comités Olímpicos (CONs), fueron invitados, lo que indica que ya Camilo Amado viajó a Lausana. Los viajes del jefe de un CON por las normas del COI, incluye la ‘SG’, que es Estela Riley.¿ Viajó a Lausana, o se dejo irrespetar una vez más, al Jefe del COP, con Tomás Cianca, o colando la Letrada Damaris (USD$) Young?.

Otras de las innovaciones en este 125º Aniversario es la invitación de 30 medallistas olímpicos de los 5 Continentes. Complace que entre los invitados está Félix Sánchez de República Dominicana, un buen ejemplo de disciplina. No fue incluido ningún atleta de Centro América, quizás hubiesen escogido a Irving Saladino, ganador de la medalla dorada en Salto de Longitud en Beijing 2008. Pero su abandono al atletismo no está a su favor. Tomen nota.