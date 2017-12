El 2018, un año incierto para los 24º JCC de 2022

Bienvenido Brown

En mi escrito de hoy, versión impresa, y online del domingo 31 de diciembre, cuando las dos manecillas del reloj se encuentren en un abrazo fraternal, cae el 2017 y nace el 2018. También se estará escuchando el tañido de las doce campanadas de las iglesias que se confundirán con el ruido ensordecedor de los cohetes y voladores, que será la señal tradicional de que ha llegado a su final el año 2017, para dar inicio al nuevo año. Como señala el título del escrito de hoy, será un año incierto para los 24° JCC de 2022. ¿Y por qué? El Artículo 40 de los Estatutos de la Odecabe, que preside Steve Stoute, de Barbados, solo en papel, dice: ‘Los CONs miembros de la Odecabe que aspiran a celebrar los Juegos deberán solicitarlo por escrito a más tardar el 31 de enero seis años antes de la celebración de los mismos. A Panamá, único candidato, se le otorgó la sede el 4 de febrero de 2017, en la Asamblea en Barranquilla, Colombia.

Han transcurrido diez meses, y aunque fue nombrado un subalterno de segunda categoría del alcalde del distrito capital, Henry Pozo, presidente del CO, no se conoce con exactitud el resto de integrantes del mismo, sus funciones ni el resto de las comisiones de trabajo. En los primeros seis meses del 2018, no se hablará de los 24° JCC, porque todo el enfoque estará en la Copa Mundial de Fútbol en Rusia, que comenzará el 14 de junio hasta el 15 de julio. Panamá estará presente en el Grupo G, junto a Bélica, Inglaterra y Tunisia. El desperdicio del tiempo y la falta de planificación de los JCC 2022 continuará siendo ignorado por el Presidente JCV, en el 2018, y les explicó el porqué.

Comienzo por recordar que no hemos visto, como exigen los Estatutos de la Odecabe en su Artículo N° 40, una carta del Presidente aceptando la sede de estos JCC. Más bien, hay una carta firmada por el Ministro de la Presidencia, que no está contemplada en los Estatutos, pero fue aceptada por la Odecabe. La prioridad del presidente en el 2018 será los preparativos para la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que será en nuestro país del 22 al 27 de enero de 2019. ¿Y qué es la JMJ? Es un evento religioso y cultural que se celebra cada tres años, y como coincide con las elecciones presidenciales de Panamá, seguro considera que puede aportar a la reelección del Partido Panameñista, y ayudar a mejorar su Transparencia Negativa que en más de tres años no ha dejado de estar sobre el 80%. ‘La JMJ reúne a jóvenes de todo el mundo durante una semana con el objetivo de dar a conocer a todos los jóvenes de hoy en día, el mensaje de Cristo y crear un ámbito abierto y de convivencia pacífica'.

El país sede tiene que dar alojamiento y alimentación gratis a todos los participantes. Esto representa un trabajo grande para el país sede, ajeno a la improvisación, por lo que aspectos de los JCC en el 2018, no serán tomados en consideración. El Gobierno acuñará monedas alusivas a la JMJ, que tendrá prioridad sobre la millonada que quieren los del COP, para su Ceare, etc., etc. En el trasfondo ‘Madurito' Amado está haciendo lo suyo. Estoy haciendo una serie de pesquisas sobre otros actos de ‘‘traición”.

Al parecer, Alberto (signo de $) Barrera, quien lo ayudó a preparar la presentación de Panamá en el hotel Dann Carlton de Barranquilla, Colombia, donde en febrero 2017 logró la sede, y le había dicho que iba a ser el Director Técnico de estos Juegos, ahora hay un venezolano y también mencionan a un colombiano que suenan para dicho cargo.

Esta táctica, que le ha funcionado a ‘Madurito' de recurrir a extranjeros, que por lo general no tienen sus permisos de trabajo en orden, y quedan sometidos a sus órdenes, o renuncien. Algunos lectores recordarán que este servidor fue amenazado por el primer Jefe de Prensa del COP, cuando fue elegido en Dic. de 2012, de origen dominicano, que me acusó de poner el ‘‘pan de sus hijos en peligro”, ya que estaba laborando sin tener su permiso laboral en regla. Barrera es de nacionalidad cubana, fue Director Técnico de los IX JCA, celebrados en Panamá, en 2010. Estaba nombrado en el mismo cargo para los JB , cuya sede fue ganada por Panamá en 2010, en Mérida, Yucatán, México, que luego fue revocada por la Odebo, por conflictos reglamentarios del COP que presidía Miguel Vanegas.

Otro problema que confrontará el deporte en 2018 es que Irving Saladino y Roberto Durán saben que es casi seguro que el ‘Cacique' Mario Augusto Pérez, quien quiere ser miembro de la Asamblea de Diputados, renuncie para dedicarse a su campaña electoral, y ambos ven ese cargo como una gran ‘piñata' para ellos. Carecen de la experiencia y los conocimientos técnicos que se requiere para hacer un buen trabajo. Sería con salir de un fogón a una hoguera mayor. Así veo el panorama deportivo para el 2018, y el tiempo dirá si tenía razón. Tomen nota Así es.

