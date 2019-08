‘Sol De Orión' vs ‘Darío Ruth, lo mejor de la cartilla de hoy

Julio Alfaro

La cartelera de hoy sábado en el hipódromo Presidente Remón brinda en la fecha la oportunidad de apreciar y apostar ocho eventos de buena factura.

Solo hay dos retiros para la jornada sabatina, que como es costumbre, se inicia a las 2:10 pm: ‘Palo de Rosa' (4) en la sexta carrera y ‘Mía Alejandra' (1) en el séptimo compromiso.

La mejor carrera

La octava carrera es la principal de la jornada. Se trata de un grupo donde se fusionan ejemplares que militan en distintas series, sobre recorrido de 1,700 metros.

En esta ocasión, dos ejemplares nacionales son los principales protagonistas de la carrera: ‘Darío Ruth' (3) y ‘Sol De Orión' (4), representantes de la cría nativa en el clásico Internacional del Caribe del año pasado en el hipódromo de Gulfstream Park, y que hoy miden fuerzas en un preámbulo a su futuro nuevo encuentro en el clásico Raúl Espinosa, pactado para el 13 de octubre.

El tordillo ‘Darío Ruth', hijo de ‘Evaristo' y ‘Yokasta' por ‘Tango', nacido y criado en el haras San Miguel, ha ganado sus cuatro últimas presentaciones, incluyendo un triunfo sobre ‘El Cuentista' en evento estelar, donde marcó 1.26.1 para los 1,400 metros.

Por su parte, ‘Sol De Orión', ganador de dos de las tres gemas de la Triple Corona Nacional el año pasado, también ha ganado en forma consecutivas sus cuatro recientes salidas, una de ellas, en un impresionante 1.25.4 en los siete forlones.

Los dos nativos cargarán 122 libras, y dispensan peso a sus rivales, entre los que se aprecia a ‘Lovely Hall' (6), cómodo triunfador en su última carrera, ‘Winners Row' (2) que viene de dos escoltas consecutivas, una de ellas antre ‘Sol De Orión'.

Otros eventos

En la séptima prueba, un grupo de nativos de tres años, ganadores de una carrera, tendrá acción en distancia de 1,700 metros.

‘Orden y Disciplina' (2) va por vez primera a la distancia de aliento, enfrentándose a ‘Just Blessed' (3) y la potranca ‘Mi Dulcinea' (5), que viene de correr dos eventos de la Triple Corona para potrancas nacionales.

Un evento similar se celebra en el sexto orden, pero para nacionales de tres años no ganadores, en 1,700 metros.

‘Sol Llanero' (5), con presentaciones parejas, se enfrenta a ‘Èl Farsante' (3), ejemplar que también tiene carreras parejas, acaparan la atención en la competencia.

En la segunda competencia, en 1,300 metros, se enfrentan yeguas de la Séptima Serie; en esta prueba, la yegua nacional ‘Feliz Cumpleaño' (7) es nuestra escogida para imponerse sobre las también nativas ‘Zanzíbar' (1), ‘Angel's Heart' (2) y ‘Doña Catalina' (10), además de la estadounidense ‘Penny Shine' (5), que se acomoda a esta distancia.

Un Travers Stakes sin los mejores tresañeros

PANAMEÑOS EN ACCIÓN

El Travers Stakes, llamado ‘la cuarta corona' que disputan los potros de tres años en el hipódromo de Saratoga, Nueva York, no contará este año con ninguno de los ganadores de los eventos de la Triple Corona de la hípica estadounidense.

‘Country House', ganador del Derby de Kentucky; ‘War of Will' triunfador en el Preakness Stakes y ‘Sir Winston', vencedor en el Belmont Stakes, no estarán en el punto de partidas de los dos mil metros, buscando una bolsa de un millón 250 mil dólares.

En cambio, varios animadores de estas tres carreras serán los que tratarán de consagrarse en una de las carreras de mayor importancia en esta temporada para los potros de tres años de edad en Estados Unidos.

Habrá dos jinetes panameños en acción. Luis Sáez montará a ‘Higest Honors', cotizado 10-1 en la gabela matutina, mientras que Ricardo Santana Jr estará sobre la montura del potro ‘Laughing Fox', con momio de 30-1.

El Travers Stakes podrá apostarse en Panamá gracias a las apuestas internacionales del hipódromo Presidente Remón.