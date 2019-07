Expectativa por matrícula para la Triple Corona

Julio Alfaro

jalfaro@laestrella.com.pa



Finalmente, la gran incógnita será despejada completamente, dejando a un lado las especulaciones.

A las seis de la tarde de hoy jueves, se conocerá el nombre de los ejemplares nacionales de tres años cuyos propietarios aportaron 400 dólares en la caja general del hipódromo Presidente Remón, para asegurar un cupo en la octagésima primera versión del clásico dedicado a la familia Delvalle.

La carrera se celebrará el próximo domingo 14 de julio, sobre distancia de 1,800 metros y bolsa superior a los 40 mil dólares.

Es la primera gema de la Triple Corona Nacional, y el primer evento selectivo para escoger la representación de la cría nativa al clásico Internacional del Caribe, que se corre el 8 de diciembre en el hipódromo estadounidense de Gulfstream Park.

Expectativa

Por primera vez en muchos años, no existe un caballo ‘dominante' en esta generación, más bien los machos conforman una generación bastante pareja, sin que uno de estos potros se encuentre en el nivel de ‘sobresaliente' entre el resto de sus contrincantes.

Por otro lado, una potranca invicta y ganadora de la Triple Corona de su generación y sexo, podría entrar en la competencia por un lugar en el Derby Caribeño.

Posible matrícula

‘Queen Ceci', la invicta campeona nativa, es una de las posibles inscripciones para el día de hoy.

‘Esperamos una buena inscripción para la más importante prueba de los caballos nacionales', CARLOS DE OLIVEIRA JR. DIRECTOR DE OPERACIONES HÍPICAS, CODERE PANAMÁ

La hembra colorada de tres años, hija de ‘Slaughter Beach' en ‘More New Hope' por More Than Ready, perteneciente al Luna Nueva, preparada por Justo C. Valencia y criada en el haras El Águila, ya tiene la representación nativa al clásico Dama del Caribe, tras ganar la Triple Corona de potrancas nacionales.

La corredora ha ido ya tres veces a la distancia de los 1,700 metros, cumpliendo faenas sobresalientes, la última el pasado 9 de junio, marcando tiempo de 1.48.1, muy superior al registro de los machos en esta distancia.

Figuran en la lista los machos ‘Señor Concerto', ganador en 1.50.1 los 1,700 metros; ‘Fix', vencedor en 1.59.2 para los 1,800 metros y ‘Súper Thunder', escolta de ‘Fix' en la prueba sobre los nueve forlones.

También aparecen como potenciales matriculados ‘Ruletero', que tratará de mejorar su presentación anterior, ‘Pagui Pagui', que hizo una punta muy rápida en los 1,800 metros, ‘Quintus', tercero en esa distancia el pasado 23 de junio, y ‘Manolín', caballo que parece poder hacerlo mejor en la distancia de aliento.

Otro ejemplar a considerar para una inscripción en la primera gema de la Triple Corona Nacional es ‘Just Blessed', que ha trabajado sobre la pista juandieña en buena forma; en esta misma situación se encuentra ‘El Monito', quien el 9 de junio metió 1.26.4 para los 1,400 metros.

Una vez se conozca la matrícula para esta carrera, se tendrá un breve compás de espera hasta el domingo 7 de junio, cuando los propietarios que realizaron la matrícula hoy aporte 800 dólares como cuota final y confirmación definitiva de su participación en la carrera.

La próxima semana se hará el sorteo de posiciones de largada desde el poste de los 1,800 metros de este primer selectivo caribeño.