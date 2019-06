Más de 50 mil dólares en juego hoy en el 5 y 6 local

Julio Alfaro

jalfaro@laestrella.com.pa



Con el atractivo acumulado de 51 mil 788 dólares con 60 centavos en la jugada del 5 y 6, la cartelera sabatina tiene un gran interés para los fanáticos apostadores.

La jornada comienza a las 2:10 p.m., con ocho pruebas; el 5 y 6, arranca en el segundo evento.

El 5 y 6 local

Para el segundo evento, primera válida del 5 y 6, en distancia de 1,100 metros, la línea indica a la nacional ‘Zanzíbar' (9) con la primera opción para imponerse sobre ‘Newpage' (3), con carreras parejas y ‘Snapper Creek' (6) respaldada por actuaciones parejas.

La tercera carrera, también en 1,100 metros, tiene a ‘Don José' (6) con la primera opción, mientras que ‘Hans Solo' (5) y ‘El Gran Mariachi' (7), con un buen descargo, son los rivales a considerar.

51 mil dólares acumula la jugada del 5 y 6 para la cartelera sabatina. 5 retiros para hoy: ‘Queen Pirate' (2), en la segunda; ‘Nicoyana' (2) y Crowning Glory' (6), en la cuarta; ‘Sarajevo' (8), en la quinta, y ‘Llevala Pride' (1), en la sexta.

En la cuarta carrera, sobre recorrido de 1,400 metros, ‘Cejiazul' (9) tendrá en ‘Tabasqueña' (10) y ‘To Be Or Not To Be' (8) una oposición de consideración.

El quinto compromiso sobre recorrido de 1,100 metros, presenta a ‘Tabaré' (4) a pesar de la gabela de 7-1, como un ejemplar con buena oportunidad, a juzgar por los aprontes que ha realizado. ‘Viking's Star' (1), que reaparece y ‘Eynar Z', con carreras parejas, son ejemplares de consideración.

La sexta prueba, penúltima del 5 y 6, tiene corto recorrido de 1,000 metros, en donde ‘Fuera de Serie' (10) corre excluido de las apuestas.

Así las cosas, ‘Secret Defense' (6) tiene la mejor posibilidad de triunfo; pero tendrá que superar la oposición de un especialista en el tiro corto como ‘Connor' (8) y ‘J.D. Saturday' (3), que incomodarán al escogido en la corta distancia.

Cerrando el 5 y 6, reaparece ‘El Titi' (9) corriendo fuera de las mutuas, en una carrera sobre distancia de 1,100 metros.

‘Fajdul' (2), con el líder de la estadística, José Morelos a bordo, cuenta con el respaldo de la cátedra hípica para superar a ‘El Restaurador' (8) y ‘Victorius D' (4), con el alazán ‘El Parrandero' en plan sorpresivo.