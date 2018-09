Zlatko Dalic: "Cristiano Ronaldo es un egoísta; no lo querría en mi equipo"

EFE

El seleccionador de fútbol croata, Zlatko Dalic, ha asegurado en una entrevista publicada hoy que Cristiano Ronaldo, exmadridista y actual jugador del Juventus, es un "egoísta" al que no le gustaría tener en la selección, subcampeona mundial.



"¡Ronaldo es un egoísta y yo nunca lo quisiera tener en mi equipo!", declaró Dalic al deportivo croata Sportske Novosti.



Respondió así a las críticas sobre la concesión del premio de la UEFA, el jueves pasado, al jugador croata Luka Modric, en una gala a la que no acudió el portugués Cristiano Ronaldo.



El seleccionador opinó que Ronaldo "es uno de esos jugadores que piensan: 'Con tal de que yo marque un gol, no importa que perdamos el partido'".



Elogió a Modric, al que consideró "una persona brillante, siempre dispuesta a ayudar a otros".



"No lo cambió ni la fama, ni el Real Madrid, ni el haber conquistado la Liga de Campeones, ni la plata en el Mundial..", evaluó el técnico croata.



Anunció en la misma entrevista que Croacia afrontará, tanto el amistoso contra Portugal, el próximo jueves, como el partido de la Liga de Naciones contra España, el 11 de septiembre, sin ocho o nueve de los jugadores presentes en el pasado Mundial en Rusia, en el que la selección se convirtió en subcampeona.



Dalic recordó que tres jugadores - Mario Mandzukic, Vedran Corluka y Danijel Subasic - que participaron en el Mundial de Rusia, se despidieron de la selección recientemente.



Debido a problemas de salud o lesiones no van a jugar Ivan Strinic, Dejan Lovren, Ivan Rebic ni Andrej Kramaric, mientras que Caleta-Car estará con el equipo sub'21.



Por otro lado, "en el partido con Portugal tampoco estará Ivan Rakitic, pero posiblemente jugará contra España", dijo Dalic.



Destacó que sí va a jugar Luka Modric y negó los rumores de que el jugador premiado se despediría dentro de poco de la selección.



"Nunca me ha mencionado tal posibilidad. Está todavía lleno de fuerzas y la selección lo necesita, como capitán, jugador y persona. Sería prematuro que se despidiera. Para él, es ideal el Campeonato Europeo que viene", aseguró Dalic.



Añadió que no presionará para ganar los próximos partidos, sino que trabajará para repetir los resultados del mundial en la Eurocopa 2020.



Una de los jugadores con los que Dalic cuenta es el exmadridista Mateo Kovacic que, en su opinión, hizo bien en irse del Real Madrid.



"Hizo muy bien en cambiar el club... Él puede progresar solo con un juego constante. En el Real Madrid jugaba a gotitas, eso no basta para él. Tiene un enorme potencial. Espero que en el Chelsea tenga más oportunidades", evaluó el seleccionador.