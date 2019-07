Zidane, sobre debate en la portería: "Nadie tiene asegurada la titularidad"

EFE





Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, afirmó este martes, después de perder 0-1 ante el Tottenham con una gran actuación de Keylor Navas, que ningún jugador tiene asegurada la titularidad en su equipo.



Hace pocos días, poco antes de lesionarse, Courtois se sentía el dueño de la portería del Real Madrid. En declaraciones al periódico belga Het Niuwsblad", fue contundente: "Creo que ahora está claro quién es el número uno. Me siento más fuerte que nunca", dijo.



Ahora, la situación parece haber dado un giro. El guardameta belga, baja por lesión dos semanas, cedió este martes el testigo en el once inicial a Keylor Navas, que completó un partidazo ante el Tottenham. Zidane, cuestionado por la actuación del costarricense, declaró que nadie tiene un sitio en su alineación asegurado.



"Keylor ha hecho un gran partido, está claro. Lo que dijo Thibaut, hay que ver lo que dijo. No creo que haya un jugador que tenga su titularidad. Todos estamos haciendo las mismas cosas. Todos tienen que estar preparados. Hay que hablar de los que están aquí. Lo hicieron bastante bien", comentó.



Para el técnico francés, su equipo, pese a la derrota, estuvo "mejor", aunque reconoció que poco a poco, a lo largo de la pretemporada, tiene que subir el nivel.



"No podemos estar contentos de la derrota, pero estuvimos mejor en todos los aspectos. Hay que estar positivos sabiendo que lo tenemos que hacer mejor", explicó.



"Siempre voy a pensar en positivo. Nadie me va a quitar lo que nosotros vamos a hacer este año. Nadie. Sé que es complicado. Acabamos una temporada difícil, hemos empezado difícil. Sé que tengo un equipazo. No estamos listos todavía, se ve. Vamos a recuperar más juego, más confianza y lo vamos a sacar adelante. Lo que necesitamos hoy día es sólo ganar un partido", agregó.



Cuestionado por el futuro de James Rodríguez en el Real Madrid, declaró que no sabe lo que va a pasar con el centrocampista colombiano en el futuro.



"Nosotros estamos aquí entrenando y jugando. Pienso sólo en eso. No estoy en eso. Estoy aquí y con mis jugadores aquí, pensando en lo que estamos haciendo ahora y nada más", comentó.



Sobre las posibles nuevas incorporaciones del Real Madrid, dijo que no quiere darle vueltas a esa posibilidad, aunque dejó claro que hasta el 31 de agosto, como en el resto de clubes, puede cambiar la situación.



"Pero estamos aquí trabajando con esta plantilla. Confío en mis jugadores. No es un buen momento. Cuando pierdes no es agradable. Pero sabemos que el año va a ser largo y nosotros vamos a rendir", manifestó.



Además, habló sobre la ausencia del galés Gareth Bale e informó de que acordó con su jugador que se quedará en Madrid entrenando porque "no se sentía y no estaba bien".



"Es lo que pasó. Se quedó entrenando allí y ya está. Es una decisión conjunta con los doctores y conmigo hablando con él. Y ya está"